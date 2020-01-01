Зводять барикади: у Мінську – сутички протестувальників та силовиків





Сутички почалися в парку імені Михайла Павлова, - пише УНІАН, послаючись на



Спочатку велика група протестувальників зібралася біля станції метро "Міхалово". Силовики почали розганяти активістів, і ті відступили до сусіднього парку. Там до протестуючих приєдналися свіжі сили. ОМОНівці затримують людей.



Як повідомляє Telegram-канал Nexta Live, на Кам'яній Гірці протестувальники закидали автозаки петардами. Надалі в сторону автозаків полетіла тротуарна плитка і шматки асфальту. Крім того, активісти намагаються звести на Кам'яній горі барикади, кілька смуг руху перекриті.



Як відомо, 9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. У ЦВК оприлюднили попередні результати. Так, за чинного президента Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців, за Світлану Тихановську - 9,9%, за Анну Канопацьку - 1,68%, за Сергія Черечня - 1,13%, за Андрія Дмитрієва - 1,04%, проти всіх - 6,02%.



9 серпня увечері тисячі жителів Білорусі вийшли на стихійні акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. У Мінську співробітники правоохоронних органів стріляли в протестувальників гумовими кулями.



У понеділок увечері 10 серпня протести поновилися. Силовики в Мінську знову відкрили вогонь по людях. У МВС Білорусі підтвердили загибель одного з демонстрантів. Кандидат в президенти Тихановська заявила про те, що вважає себе переможцем минулих виборів, і закликала свого суперника, чинного президента Олександра Лукашенка, до переговорів. Надалі Тихановська відмовилася від участі в акціях протесту.



За словами її прес-секретаря, політик не хотіла б опинитися поруч зі своїм чоловіком, Сергієм Тихановським, в СІЗО. Сьогодні стало відомо, що Тихановська виїхала в Литву. Увечері 11 серпня в Мінську та інших містах Білорусі знову почали збиратися учасники протесту. ОМОН майже відразу почав затримувати активістів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мінську співробітники ОМОНу вступили в зіткнення з учасниками акції протесту проти результатів виборів президента Білорусі.Сутички почалися в парку імені Михайла Павлова, - пише УНІАН, послаючись на «РИА Новости». Спочатку велика група протестувальників зібралася біля станції метро "Міхалово". Силовики почали розганяти активістів, і ті відступили до сусіднього парку. Там до протестуючих приєдналися свіжі сили. ОМОНівці затримують людей.Як повідомляє Telegram-канал Nexta Live, на Кам'яній Гірці протестувальники закидали автозаки петардами. Надалі в сторону автозаків полетіла тротуарна плитка і шматки асфальту. Крім того, активісти намагаються звести на Кам'яній горі барикади, кілька смуг руху перекриті.Як відомо, 9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. У ЦВК оприлюднили попередні результати. Так, за чинного президентапроголосували 80,23% виборців, за- 9,9%, за- 1,68%, за- 1,13%, за- 1,04%, проти всіх - 6,02%.9 серпня увечері тисячі жителів Білорусі вийшли на стихійні акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. У Мінську співробітники правоохоронних органів стріляли в протестувальників гумовими кулями.У понеділок увечері 10 серпня протести поновилися. Силовики в Мінську знову відкрили вогонь по людях. У МВС Білорусі підтвердили загибель одного з демонстрантів. Кандидат в президенти Тихановська заявила про те, що вважає себе переможцем минулих виборів, і закликала свого суперника, чинного президента Олександра Лукашенка, до переговорів. Надалі Тихановська відмовилася від участі в акціях протесту.За словами її прес-секретаря, політик не хотіла б опинитися поруч зі своїм чоловіком, Сергієм Тихановським, в СІЗО. Сьогодні стало відомо, що Тихановська виїхала в Литву. Увечері 11 серпня в Мінську та інших містах Білорусі знову почали збиратися учасники протесту. ОМОН майже відразу почав затримувати активістів.

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