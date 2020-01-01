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Зводять барикади: у Мінську – сутички протестувальників та силовиків

Зводять барикади: у Мінську – сутички протестувальників та силовиків
У Мінську співробітники ОМОНу вступили в зіткнення з учасниками акції протесту проти результатів виборів президента Білорусі.

Сутички почалися в парку імені Михайла Павлова, - пише УНІАН, послаючись на «РИА Новости».

Спочатку велика група протестувальників зібралася біля станції метро "Міхалово". Силовики почали розганяти активістів, і ті відступили до сусіднього парку. Там до протестуючих приєдналися свіжі сили. ОМОНівці затримують людей.

Як повідомляє Telegram-канал Nexta Live, на Кам'яній Гірці протестувальники закидали автозаки петардами. Надалі в сторону автозаків полетіла тротуарна плитка і шматки асфальту. Крім того, активісти намагаються звести на Кам'яній горі барикади, кілька смуг руху перекриті.

Як відомо, 9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. У ЦВК оприлюднили попередні результати. Так, за чинного президента Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців, за Світлану Тихановську - 9,9%, за Анну Канопацьку - 1,68%, за Сергія Черечня - 1,13%, за Андрія Дмитрієва - 1,04%, проти всіх - 6,02%.

9 серпня увечері тисячі жителів Білорусі вийшли на стихійні акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. У Мінську співробітники правоохоронних органів стріляли в протестувальників гумовими кулями.

У понеділок увечері 10 серпня протести поновилися. Силовики в Мінську знову відкрили вогонь по людях. У МВС Білорусі підтвердили загибель одного з демонстрантів. Кандидат в президенти Тихановська заявила про те, що вважає себе переможцем минулих виборів, і закликала свого суперника, чинного президента Олександра Лукашенка, до переговорів. Надалі Тихановська відмовилася від участі в акціях протесту.

За словами її прес-секретаря, політик не хотіла б опинитися поруч зі своїм чоловіком, Сергієм Тихановським, в СІЗО. Сьогодні стало відомо, що Тихановська виїхала в Литву. Увечері 11 серпня в Мінську та інших містах Білорусі знову почали збиратися учасники протесту. ОМОН майже відразу почав затримувати активістів.

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Теги: Білорусь, Мінськ, протести
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