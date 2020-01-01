вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинське місто «провалило» тест на «прозорість»

Волинське місто «провалило» тест на «прозорість»
Команда програми "Transparent Cities/Прозорі міста" перевірила на "прозорість" місцевої влади у місті Горохів.

За результатами оцінювання Горохівська міська рада набрала 13,5 бала зі 100 можливих, - йдеться на сторінці програми.

Таким чином, місто потрапило до групи непрозорих міст. Це означає, що жителі міста майже не мають доступу до інформації про діяльність міськради з відкритих джерел.

Волинське місто «провалило» тест на «прозорість»

Найбільш прозорими у місті стали сфери доступу та участі, комунальних підприємств та кадрових питань.

Найменш прозорі сфери діяльності міськради — інформування про роботу ОМС, інвестиції та економічний розвиток, комунальне майно, професійна етика та конфлікт інтересів, освіта, бюджетний процес, закупівлі, землекористування та будівельна політика.

Жодного балу місто не отримало у сферах житлової політики, фінансової та матеріальної допомоги, соціальної допомоги.
На графіку зображено відсоток виконання індикаторів кожної зі сфер.

Волинське місто «провалило» тест на «прозорість»

З результатом 13,5 бала Горохів міг би претендувати лише на останню сходинку в нашому рейтингу.

Щоб покращити свої показники, місто має вивчати найкращий український та міжнародний досвід і запозичувати практики прозорості інших міськрад.

Команда Transparent Cities/Прозорі міста зібрала рекомендації для Горохівської міської ради:

- Проводити конкурси з розподілу коштів та забезпечити громадськості можливість бути присутньою на засіданнях з надання фінансування фізичним та юридичним особам, інституціям громадянського суспільства.

- Оприлюднити інформацію про міські установи соціальної допомоги та створити можливість подання онлайн-заяви на отримання відповідного місця чи послуги.

- Ухвалити нормативний документ про використання публічного сервісу з питань закупівель.

- Запровадити електронну процедуру отримання паспорта прив’язки тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

- Завантажити на офіційний вебсайт генеральний план і плани зонування міста.

"Це — перші кроки, які дозволять владі стати більш прозорою для мешканців", - йдеться на сайті програми "Прозорі міста".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Горохів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинське місто «провалило» тест на «прозорість»
Сьогодні, 03:16
У селі на Волині за 2 мільйони ремонтуватимуть вулицю
Сьогодні, 02:13
Зеленський підписав закон про підтримку кіновиробництва
Сьогодні, 01:15
«Шахтар» розтрощив «Базель» і потрапив у півфінал Ліги Європи
Сьогодні, 00:05
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Чоловік, який викрав у волинянина сейф із великою сумою грошей, залишиться під вартою Чоловік, який викрав у волинянина сейф із великою сумою грошей, залишиться під вартою
24 липень, 16:17
На Волині поліцейські склали протокол на велосипедиста за п'яну їзду На Волині поліцейські склали протокол на велосипедиста за п'яну їзду
14 липень, 21:37
Комп'ютер, килимок і дрова: на Волині «обчистили» два будинки Комп'ютер, килимок і дрова: на Волині «обчистили» два будинки
03 червень, 21:56
На Закарпатті спіймали злодія, який вкрав у волинянина понад мільйон гривень і ювелірку. ФОТО На Закарпатті спіймали злодія, який вкрав у волинянина понад мільйон гривень і ювелірку. ФОТО
27 травень, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинське місто «провалило» тест на «прозорість»
Сьогодні, 03:16
 0
У селі на Волині за 2 мільйони ремонтуватимуть вулицю
Сьогодні, 02:13
 0
Зеленський підписав закон про підтримку кіновиробництва
Сьогодні, 01:15
 0
«Шахтар» розтрощив «Базель» і потрапив у півфінал Ліги Європи
Сьогодні, 00:05
 0
12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8