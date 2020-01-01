Волинське місто «провалило» тест на «прозорість»
Сьогодні, 03:16
Команда програми "Transparent Cities/Прозорі міста" перевірила на "прозорість" місцевої влади у місті Горохів.
За результатами оцінювання Горохівська міська рада набрала 13,5 бала зі 100 можливих, - йдеться на сторінці програми.
Таким чином, місто потрапило до групи непрозорих міст. Це означає, що жителі міста майже не мають доступу до інформації про діяльність міськради з відкритих джерел.
Найбільш прозорими у місті стали сфери доступу та участі, комунальних підприємств та кадрових питань.
Найменш прозорі сфери діяльності міськради — інформування про роботу ОМС, інвестиції та економічний розвиток, комунальне майно, професійна етика та конфлікт інтересів, освіта, бюджетний процес, закупівлі, землекористування та будівельна політика.
Жодного балу місто не отримало у сферах житлової політики, фінансової та матеріальної допомоги, соціальної допомоги.
На графіку зображено відсоток виконання індикаторів кожної зі сфер.
З результатом 13,5 бала Горохів міг би претендувати лише на останню сходинку в нашому рейтингу.
Щоб покращити свої показники, місто має вивчати найкращий український та міжнародний досвід і запозичувати практики прозорості інших міськрад.
Команда Transparent Cities/Прозорі міста зібрала рекомендації для Горохівської міської ради:
- Проводити конкурси з розподілу коштів та забезпечити громадськості можливість бути присутньою на засіданнях з надання фінансування фізичним та юридичним особам, інституціям громадянського суспільства.
- Оприлюднити інформацію про міські установи соціальної допомоги та створити можливість подання онлайн-заяви на отримання відповідного місця чи послуги.
- Ухвалити нормативний документ про використання публічного сервісу з питань закупівель.
- Запровадити електронну процедуру отримання паспорта прив’язки тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.
- Завантажити на офіційний вебсайт генеральний план і плани зонування міста.
"Це — перші кроки, які дозволять владі стати більш прозорою для мешканців", - йдеться на сайті програми "Прозорі міста".
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За результатами оцінювання Горохівська міська рада набрала 13,5 бала зі 100 можливих, - йдеться на сторінці програми.
Таким чином, місто потрапило до групи непрозорих міст. Це означає, що жителі міста майже не мають доступу до інформації про діяльність міськради з відкритих джерел.
Найбільш прозорими у місті стали сфери доступу та участі, комунальних підприємств та кадрових питань.
Найменш прозорі сфери діяльності міськради — інформування про роботу ОМС, інвестиції та економічний розвиток, комунальне майно, професійна етика та конфлікт інтересів, освіта, бюджетний процес, закупівлі, землекористування та будівельна політика.
Жодного балу місто не отримало у сферах житлової політики, фінансової та матеріальної допомоги, соціальної допомоги.
На графіку зображено відсоток виконання індикаторів кожної зі сфер.
З результатом 13,5 бала Горохів міг би претендувати лише на останню сходинку в нашому рейтингу.
Щоб покращити свої показники, місто має вивчати найкращий український та міжнародний досвід і запозичувати практики прозорості інших міськрад.
Команда Transparent Cities/Прозорі міста зібрала рекомендації для Горохівської міської ради:
- Проводити конкурси з розподілу коштів та забезпечити громадськості можливість бути присутньою на засіданнях з надання фінансування фізичним та юридичним особам, інституціям громадянського суспільства.
- Оприлюднити інформацію про міські установи соціальної допомоги та створити можливість подання онлайн-заяви на отримання відповідного місця чи послуги.
- Ухвалити нормативний документ про використання публічного сервісу з питань закупівель.
- Запровадити електронну процедуру отримання паспорта прив’язки тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.
- Завантажити на офіційний вебсайт генеральний план і плани зонування міста.
"Це — перші кроки, які дозволять владі стати більш прозорою для мешканців", - йдеться на сайті програми "Прозорі міста".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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