Волинське місто «провалило» тест на «прозорість»

Команда програми "Transparent Cities/Прозорі міста" перевірила на "прозорість" місцевої влади у місті Горохів.За результатами оцінювання Горохівська міська рада набрала 13,5 бала зі 100 можливих, - йдеться на сторінці програми.Таким чином, місто потрапило до групи непрозорих міст. Це означає, що жителі міста майже не мають доступу до інформації про діяльність міськради з відкритих джерел.Найбільш прозорими у місті стали сфери доступу та участі, комунальних підприємств та кадрових питань.Найменш прозорі сфери діяльності міськради — інформування про роботу ОМС, інвестиції та економічний розвиток, комунальне майно, професійна етика та конфлікт інтересів, освіта, бюджетний процес, закупівлі, землекористування та будівельна політика.Жодного балу місто не отримало у сферах житлової політики, фінансової та матеріальної допомоги, соціальної допомоги.На графіку зображено відсоток виконання індикаторів кожної зі сфер.З результатом 13,5 бала Горохів міг би претендувати лише на останню сходинку в нашому рейтингу.Щоб покращити свої показники, місто має вивчати найкращий український та міжнародний досвід і запозичувати практики прозорості інших міськрад.Команда Transparent Cities/Прозорі міста зібрала рекомендації для Горохівської міської ради:- Проводити конкурси з розподілу коштів та забезпечити громадськості можливість бути присутньою на засіданнях з надання фінансування фізичним та юридичним особам, інституціям громадянського суспільства.- Оприлюднити інформацію про міські установи соціальної допомоги та створити можливість подання онлайн-заяви на отримання відповідного місця чи послуги.- Ухвалити нормативний документ про використання публічного сервісу з питань закупівель.- Запровадити електронну процедуру отримання паспорта прив’язки тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.- Завантажити на офіційний вебсайт генеральний план і плани зонування міста."Це — перші кроки, які дозволять владі стати більш прозорою для мешканців", - йдеться на сайті програми "Прозорі міста".