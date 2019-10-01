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«Шахтар» розтрощив «Базель» і потрапив у півфінал Ліги Європи

«Шахтар» розтрощив «Базель» і потрапив у півфінал Ліги Європи
У чвертьфінальному матчі Ліги Європи донецький «Шахтар» зустрічався зі швейцарським «Базелем». Українська команда перед початком зустрічі вважалася фаворитом, що і почала доводити з перших хвилин.

Про це повідомляє XSport.

Вже на 2-й хвилині зустрічі «Шахтар» забив: Марлос зробив хорошу подачу з кутового удару, а форвард «гірників» Жуніор Мораес скористався помилкою голкіпера на виході і точно пробив головою.

«Шахтар» і не думав зупинятися: після обрізки гравців «Базеля» на 22-й хвилині «гірники» розвинули класну швидку атаку, яку завершив Тайсон: дезорієнтувати воротаря допоміг невеликий рикошет від захисника, 2: 0. У першому таймі «Шахтар» повністю домінував і упустив ще кілька відмінних шансів довести рахунок до розгромного.

Друга половина зустрічі трохи відрізнялася від першої: «гірники» спробували грати на утримання рахунку і вже так часто не атакували ворота «Базеля», чим скористалися номінальні гості і спробували організувати кілька штурмів біля воріт Андрія Пятова, що змусило понервувати українських фанатів.

На 74-й хвилині зустрічі «Шахтар» практично зняв всі питання про переможця матчу: Алан Патрік хоч і не дуже впевнено, але реалізував пенальті, який заробив Тайсон.

На 88-й хвилині «Шахтарю» вдалося зловити «Базель» на контратаці, яку точним ударом завершив захисник донеччан Додо. Гол престижу від «Базеля» на 92-й хвилині погоди не зробив - 4: 1.

Відтак, «Шахтар» пройшов швейцарський «Базель» і вийшов у півфінал Ліги Європи з міланським «Інтером» 17-го серпня.

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Теги: футбол, Шахтар
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