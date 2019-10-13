В Україні запустили Єдиний держреєстр
Сьогодні, 04:22
Міністерство юстиції увечері 11 серпня запустило новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Фейсбуці.
“Сьогодні ввечері ми запускаємо у роботу новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Міграція даних зі старого реєстру у новий та зупинка роботи ЄДР планувались з 7 по 16 серпня, однак ми зробили це на 5 днів раніше від встановленого дедлайну завдяки ефективній та злагодженій роботі ДП «Національні інформаційні системи»”, - написав Малюська.
За словами міністра, новий ЄДР безуспішно намагались написати та запустити у роботу протягом останніх 9 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Фейсбуці.
“Сьогодні ввечері ми запускаємо у роботу новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Міграція даних зі старого реєстру у новий та зупинка роботи ЄДР планувались з 7 по 16 серпня, однак ми зробили це на 5 днів раніше від встановленого дедлайну завдяки ефективній та злагодженій роботі ДП «Національні інформаційні системи»”, - написав Малюська.
За словами міністра, новий ЄДР безуспішно намагались написати та запустити у роботу протягом останніх 9 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні запустили Єдиний держреєстр
Сьогодні, 04:22
Волинське місто «провалило» тест на «прозорість»
Сьогодні, 03:16
У селі на Волині за 2 мільйони ремонтуватимуть вулицю
Сьогодні, 02:13
Зеленський підписав закон про підтримку кіновиробництва
Сьогодні, 01:15