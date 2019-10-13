В Україні запустили Єдиний держреєстр





Як передаєДенис Малюська у Фейсбуці.



“Сьогодні ввечері ми запускаємо у роботу новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Міграція даних зі старого реєстру у новий та зупинка роботи ЄДР планувались з 7 по 16 серпня, однак ми зробили це на 5 днів раніше від встановленого дедлайну завдяки ефективній та злагодженій роботі ДП «Національні інформаційні системи»”, - написав Малюська.



За словами міністра, новий ЄДР безуспішно намагались написати та запустити у роботу протягом останніх 9 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство юстиції увечері 11 серпня запустило новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.Як передає Укрінформ , про це повідомив міністр юстиціїу Фейсбуці.“Сьогодні ввечері ми запускаємо у роботу новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Міграція даних зі старого реєстру у новий та зупинка роботи ЄДР планувались з 7 по 16 серпня, однак ми зробили це на 5 днів раніше від встановленого дедлайну завдяки ефективній та злагодженій роботі ДП «Національні інформаційні системи»”, - написав Малюська.За словами міністра, новий ЄДР безуспішно намагались написати та запустити у роботу протягом останніх 9 років.

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