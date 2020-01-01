У Луцьку муніципали зловили чоловіка, який викидав будівельне сміття у контейнери
Сьогодні, 09:29
У Луцьку на вулиці Львівська,61А муніципали виявили чоловіка, який привіз та підкидав з друзями будівельне сміття зі свого авто у контейнери.
Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.
Тож на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.4. Правил благоустрою міста Луцька та направили на розгляд адміністративної комісії за місцем проживання.
Порушнику загрожує штраф від 340 до 1360 грн.
Волинянам нагадують, що суворо заборонено використовувати не за призначенням контейнери для збору твердих побутових відходів (викидання промислових, ремонтних відходів).
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Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.
Тож на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.4. Правил благоустрою міста Луцька та направили на розгляд адміністративної комісії за місцем проживання.
Порушнику загрожує штраф від 340 до 1360 грн.
Волинянам нагадують, що суворо заборонено використовувати не за призначенням контейнери для збору твердих побутових відходів (викидання промислових, ремонтних відходів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Легендарна ви наша муніціпальна дружина м. Луцька прийдіть до сміттєвих контейнерів, що розташовані по вулиці Романюка, які стоять позаду приміщення колишнього ЖЕКу №1 та побачите, що тут робиться. Якого тільки сміття не у баках, а на землі біля баків побачите. А тут робиться срач та бардак, бо несуть сміття у більшості чужі сусіди скоріше вночі зі свіх вулиць: Коцюбінського, Б. Хмельницького, Л. Українки, Левчанівської. Вам пройти до нас на вул. Романюка всього біля 100 метрів і побачите гори сміття та що тільки тут не побичите. Запрошуємо, мешканці вулиці Романюка.
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