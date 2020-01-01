У Луцьку муніципали зловили чоловіка, який викидав будівельне сміття у контейнери

У Луцьку на вулиці Львівська,61А муніципали виявили чоловіка, який привіз та підкидав з друзями будівельне сміття зі свого авто у контейнери.Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міської ради у facebook.Тож на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.4. Правил благоустрою міста Луцька та направили на розгляд адміністративної комісії за місцем проживання.Порушнику загрожує штраф від 340 до 1360 грн.Волинянам нагадують, що суворо заборонено використовувати не за призначенням контейнери для збору твердих побутових відходів (викидання промислових, ремонтних відходів).