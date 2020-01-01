Українці застрягли в аеропорту через тести на COVID-19: одна туристична країна раптово змінила правила





За декілька днів до рейсу в Об’єднаних Арабських Еміратах змінили вимоги для українців, але про нововведення знали не всі туристи, повідомляє телеканал



Зокрема, киянка Юлія Ковальова про зміну правил польоту дізналася вже в аеропорту. Співробітник авіакомпанії пояснив пасажирам, що не пускає їх на борт, бо тест на коронавірус зроблений у лабораторії, яку не визнають у Еміратах.



"Нікого з пасажирів не попередили, що в них якісь свої правила… Ми спілкувалися з усім аеропортом, з дівчатами - ніколи нікому ніяких повідомлень не було. На сайті була інформація? На сайті не було", - обурилася Ковальова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В міжнародному аеропорту "Бориспіль" 43 пасажири не змогли вилетіти до Дубая через нові карантинні правила.За декілька днів до рейсу в Об’єднаних Арабських Еміратах змінили вимоги для українців, але про нововведення знали не всі туристи, повідомляє телеканал "Україна 24" у своєму сюжеті.Зокрема, киянкапро зміну правил польоту дізналася вже в аеропорту. Співробітник авіакомпанії пояснив пасажирам, що не пускає їх на борт, бо тест на коронавірус зроблений у лабораторії, яку не визнають у Еміратах."Нікого з пасажирів не попередили, що в них якісь свої правила… Ми спілкувалися з усім аеропортом, з дівчатами - ніколи нікому ніяких повідомлень не було. На сайті була інформація? На сайті не було", - обурилася Ковальова.

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