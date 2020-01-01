Українці застрягли в аеропорту через тести на COVID-19: одна туристична країна раптово змінила правила
Сьогодні, 10:14
В міжнародному аеропорту "Бориспіль" 43 пасажири не змогли вилетіти до Дубая через нові карантинні правила.
За декілька днів до рейсу в Об’єднаних Арабських Еміратах змінили вимоги для українців, але про нововведення знали не всі туристи, повідомляє телеканал "Україна 24" у своєму сюжеті.
Зокрема, киянка Юлія Ковальова про зміну правил польоту дізналася вже в аеропорту. Співробітник авіакомпанії пояснив пасажирам, що не пускає їх на борт, бо тест на коронавірус зроблений у лабораторії, яку не визнають у Еміратах.
"Нікого з пасажирів не попередили, що в них якісь свої правила… Ми спілкувалися з усім аеропортом, з дівчатами - ніколи нікому ніяких повідомлень не було. На сайті була інформація? На сайті не було", - обурилася Ковальова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За декілька днів до рейсу в Об’єднаних Арабських Еміратах змінили вимоги для українців, але про нововведення знали не всі туристи, повідомляє телеканал "Україна 24" у своєму сюжеті.
Зокрема, киянка Юлія Ковальова про зміну правил польоту дізналася вже в аеропорту. Співробітник авіакомпанії пояснив пасажирам, що не пускає їх на борт, бо тест на коронавірус зроблений у лабораторії, яку не визнають у Еміратах.
"Нікого з пасажирів не попередили, що в них якісь свої правила… Ми спілкувалися з усім аеропортом, з дівчатами - ніколи нікому ніяких повідомлень не було. На сайті була інформація? На сайті не було", - обурилася Ковальова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українці застрягли в аеропорту через тести на COVID-19: одна туристична країна раптово змінила правила
Сьогодні, 10:14
Волонтери просять підтримати 12-річну дівчинку з Луцька, вітчим якої загинув на Сході України
Сьогодні, 09:45