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Українці застрягли в аеропорту через тести на COVID-19: одна туристична країна раптово змінила правила

Українці застрягли в аеропорту через тести на COVID-19: одна туристична країна раптово змінила правила
В міжнародному аеропорту "Бориспіль" 43 пасажири не змогли вилетіти до Дубая через нові карантинні правила.

За декілька днів до рейсу в Об’єднаних Арабських Еміратах змінили вимоги для українців, але про нововведення знали не всі туристи, повідомляє телеканал "Україна 24" у своєму сюжеті.

Зокрема, киянка Юлія Ковальова про зміну правил польоту дізналася вже в аеропорту. Співробітник авіакомпанії пояснив пасажирам, що не пускає їх на борт, бо тест на коронавірус зроблений у лабораторії, яку не визнають у Еміратах.

"Нікого з пасажирів не попередили, що в них якісь свої правила… Ми спілкувалися з усім аеропортом, з дівчатами - ніколи нікому ніяких повідомлень не було. На сайті була інформація? На сайті не було", - обурилася Ковальова.

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Теги: туристи, скандал, Дубай
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