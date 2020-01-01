Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 серпня

Головний державний санітарний лікар області інформує, що станом на 12 серпня в області зареєстрували 4424 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. З них 295 - у дітей та 566 - у медичних працівників.Одужало 3260 осіб, з них - 219 дітей та 461 - медичний працівник. 95 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 3 медичних працівники), - інформує Волинський лабораторний центр.За останню добу на Волині зареєстрували 49 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 6 у дітей та 3 у медичних працівників. Одужало за добу 64 особи. Один випадок хвороби завершився летально (Ратнівський район).Нові випадки виявили: м. Луцьк – 14, Луцький район – 3, Ковельський район – 12, Ківерцівський район – 6, Любешівський район – 4, Володимир – Волинський район – 3, Горохівський район – 3, Камінь – Каширський район – 1, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1, м.Нововолинськ – 1.Загалом коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 1104 випадки, в т.ч. 23 летальних;Луцький район – 441 випадок, в т.ч. 4 летальних;Ковельський район – 423 випадки, в тому числі 11 летальних;Ківерцівський район – 477 випадків, в т.ч. 11 летальних;Камінь-Каширський район – 253 випадки, в т.ч. 9 летальних;Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 7 летальних;Володимир-Волинський район – 291 випадок, в т.ч. 3 летальних;м. Нововолинськ – 266 випадків, в т.ч. 9 летальних;Іваничівський район – 82 випадки;Горохівський район – 203 випадки, в тому числі 2 летальних;Маневицький район – 190 випадків, в тому числі 5 летальних;Любешівський район – 155 випадків, в тому числі 5 летальних;Старовижівський район – 90 випадків, в т.ч. 2 летальних;Любомльський район – 62 випадки;Рожищенський район – 56 випадків, в тому числі 2 летальних;Турійський район – 55 випадків, в тому числі 1 летальний;Локачинський район – 51 випадок;Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.0-17 років — 295 (6,6%);18-29 років – 462 (10%);30-49 років – 1487 (34%);50-65 років – 1418 (32 %);65 і старше років 762 (17,4%).Всього з початку року зареєстровано 6073 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 56 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 25 244 особи. В тому числі за останню добу обстежено 349 осіб.Методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) всього обстежено 27046 осіб, в тому числі за останню добу – 770. З позитивним результатом виявлено – 3283 особи, в тому числі за останню добу – 102.За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 12 серпня в Україні зареєстровано 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 45 686 осіб одужало та 1970 померло. За добу зафіксовано 1433 нових випадки. У сісідніх Львівській області за добу зареєстровано 166 випадків (11308) та Рівненській області — 96 (7114).