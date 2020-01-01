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Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 серпня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 серпня
Головний державний санітарний лікар області інформує, що станом на 12 серпня в області зареєстрували 4424 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. З них 295 - у дітей та 566 - у медичних працівників.

Одужало 3260 осіб, з них - 219 дітей та 461 - медичний працівник. 95 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 3 медичних працівники), - інформує Волинський лабораторний центр.

За останню добу на Волині зареєстрували 49 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 6 у дітей та 3 у медичних працівників. Одужало за добу 64 особи. Один випадок хвороби завершився летально (Ратнівський район).

Нові випадки виявили: м. Луцьк – 14, Луцький район – 3, Ковельський район – 12, Ківерцівський район – 6, Любешівський район – 4, Володимир – Волинський район – 3, Горохівський район – 3, Камінь – Каширський район – 1, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1, м.Нововолинськ – 1.

Загалом коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 1104 випадки, в т.ч. 23 летальних;
Луцький район – 441 випадок, в т.ч. 4 летальних;
Ковельський район – 423 випадки, в тому числі 11 летальних;
Ківерцівський район – 477 випадків, в т.ч. 11 летальних;
Камінь-Каширський район – 253 випадки, в т.ч. 9 летальних;
Ратнівський район – 192 випадки, в т.ч. 7 летальних;
Володимир-Волинський район – 291 випадок, в т.ч. 3 летальних;
м. Нововолинськ – 266 випадків, в т.ч. 9 летальних;
Іваничівський район – 82 випадки;
Горохівський район – 203 випадки, в тому числі 2 летальних;
Маневицький район – 190 випадків, в тому числі 5 летальних;
Любешівський район – 155 випадків, в тому числі 5 летальних;
Старовижівський район – 90 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любомльський район – 62 випадки;
Рожищенський район – 56 випадків, в тому числі 2 летальних;
Турійський район – 55 випадків, в тому числі 1 летальний;
Локачинський район – 51 випадок;
Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

Вікова структура захворілих:

0-17 років — 295 (6,6%);
18-29 років – 462 (10%);
30-49 років – 1487 (34%);
50-65 років – 1418 (32 %);
65 і старше років 762 (17,4%).

Всього з початку року зареєстровано 6073 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 56 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 25 244 особи. В тому числі за останню добу обстежено 349 осіб.

Методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) всього обстежено 27046 осіб, в тому числі за останню добу – 770. З позитивним результатом виявлено – 3283 особи, в тому числі за останню добу – 102.

До відома: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 12 серпня в Україні зареєстровано 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 45 686 осіб одужало та 1970 померло. За добу зафіксовано 1433 нових випадки. У сісідніх Львівській області за добу зареєстровано 166 випадків (11308) та Рівненській області — 96 (7114).

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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