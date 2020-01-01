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У Горохівському районі випав град. ФОТО

У Горохівському районі випав град. ФОТО
У Горохівському районі 11 серпня пронеслася гроза з градом. Зокрема, град випав у селі Мирне.

Фото опублікувала у соцмережі Instagram місцева жителька, - пише Район.Горохів.

На світлинах видно, що град випав невеликого розміру, але дуже рясний. На щастя, біди він не наробив.

Нагадаємо, що у Горохівському районі негода лютувала 29 липня .Тоді буревій повалив дерева на деяких вулицях, пошкодив лінії електропередач. І навіть у деяких будівлях позривало дахи.

У Горохівському районі випав град. ФОТО
У Горохівському районі випав град. ФОТО

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Теги: град, Горохівщина
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