У Горохівському районі випав град. ФОТО





Фото опублікувала у соцмережі Instagram місцева жителька, - пише Район.Горохів



На світлинах видно, що град випав невеликого розміру, але дуже рясний. На щастя, біди він не наробив.



Нагадаємо, що у Горохівському районі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі 11 серпня пронеслася гроза з градом. Зокрема, град випав у селі Мирне.Фото опублікувала у соцмережі Instagram місцева жителька, - пише Район.Горохів На світлинах видно, що град випав невеликого розміру, але дуже рясний. На щастя, біди він не наробив.Нагадаємо, що у Горохівському районі негода лютувала 29 липня .Тоді буревій повалив дерева на деяких вулицях, пошкодив лінії електропередач. І навіть у деяких будівлях позривало дахи.

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