У Ковелі розшукують хлопців, які можуть бути причетні до правопорушення. ФОТО





Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.



Тож будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особи хлопців, повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном: «102», 61-6-45, 0997544516, 0993054999.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поліції просить допомогти встановити особи невідомих хлопців, які можливо причетні до скоєння правопорушення.Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.Тож будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особи хлопців, повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном: «102», 61-6-45, 0997544516, 0993054999.

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