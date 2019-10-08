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У Ковелі розшукують хлопців, які можуть бути причетні до правопорушення. ФОТО

У Ковелі розшукують хлопців, які можуть бути причетні до правопорушення. ФОТО
У Ковелі поліції просить допомогти встановити особи невідомих хлопців, які можливо причетні до скоєння правопорушення.

Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Тож будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особи хлопців, повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном: «102», 61-6-45, 0997544516, 0993054999.

У Ковелі розшукують хлопців, які можуть бути причетні до правопорушення. ФОТО
У Ковелі розшукують хлопців, які можуть бути причетні до правопорушення. ФОТО
У Ковелі розшукують хлопців, які можуть бути причетні до правопорушення. ФОТО
У Ковелі розшукують хлопців, які можуть бути причетні до правопорушення. ФОТО

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Теги: Ковель, поліція, розшук
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