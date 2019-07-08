Сучасне освітлення, дитячий майданчик: як в одному з мікрорайонів Луцька планують оновити парк

У Луцьку розробили концепцію розвитку парку “Дубовий гай”, що у мікрорайоні ЛПЗ.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Представити проєкт мешканцям мікрорайону та небайдужим лучанам прийшли перший заступник міського голови, заступник міського голови, радник міського голови, депутат міської радиНині у цьому парку відсутні доріжки, лавочки, освітлення тощо.Ігор Поліщук зазначив, що вважає одним із пріоритетів у роботі міської влади створювати зелені зони, місця для відпочинку та змістовного проведення дозвілля громадянами.“Цьогоріч ми плануємо навести лад й у парку “Дубовий гай”. Хочемо, аби він став улюбленим місцем проведення вільного часу мешканцями мікрорайону.Нині оголошено тендерну процедуру на визначення виконавця робіт. Переможця буде визначено за півтора тижні. Кошторисна вартість робіт орієнтовно 1,6 мільйона гривень. Їх планують завершити до кінця вересня цього року”, - наголосив він.Ігор Поліщук зауважив, що у парку буде вимощено бруківкою доріжки, встановлено лавочки, смітники та зроблено освітлення, влаштовано дитячий майданчик. Крім того, встановлять відеоспостереження, аби тут не розпивали спиртні напої та не займалися незрозумілими речами.Депутат Євгеній Ткачук зауважив, що за останні роки в мікрорайоні ЛПЗ зроблено багато. Відремонтовано значну кількість прибудинкових території, доріжки, тротуари.“Великим моїм бажанням і мешканців району було відновлення парку “Дубовий гай”. Ми постійно тут спільно наводили лад, проводили толоки. Однак, було бажання влаштувати нормальні доріжки, встановити лавки, освітлення. Хотілося зробити, щоб і діти, і дорослі могли тут гарно проводити час, відпочивати. І нарешті нам це вдасться зробити. Завдяки коштам Бюджету участі, фінансовій підтримці депутатів міської ради Ігоря Поліщука, Костянтина Петрочука, і я зі свого депутатського фонду виділив кошти на проведення ремонтних робіт, цьогоріч наш парк оновиться”, - додав він.Реконструкцію парку проводитимуть за кошти Бюджету участі, адже проєкт щодо оновлення парку отримав підтримку лучан і 250 тисяч гривень буде спрямовано на це з бюджету. Також зі своїх депутатських фондів 50 тисяч гривень виділив Ігор Поліщук, Костянтин Петрочук - 30 тисяч та Євгеній Ткачук — 70 тисяч гривень. Решту коштів виділять з міського бюджету.Під час зустрічі громадяни піднімали питання щодо вирішення і інших проблем мікрорайону.