Волинянин хотів виграти в «акції» 300 000 гривень, а натрапив на шахраїв





Так, 10 серпня на мобільний телефон ковельчанина надійшло повідомлення про виграш коштів у сумі 300 000 гривень, однак для отримання грошей чоловік мав сплатити відсоток від суми на рахунок свого мобільного телефону, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.



Потерпілий поповнив рахунок мобільного на 7900 гривень, однак перевіривши баланс, з’ясувалось, що коштів на рахунку не має.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині шахраї ошукали чоловіка.Так, 10 серпня на мобільний телефон ковельчанина надійшло повідомлення про виграш коштів у сумі 300 000 гривень, однак для отримання грошей чоловік мав сплатити відсоток від суми на рахунок свого мобільного телефону, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.Потерпілий поповнив рахунок мобільного на 7900 гривень, однак перевіривши баланс, з’ясувалось, що коштів на рахунку не має.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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