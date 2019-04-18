На волинській митниці назвали причину великих черг вантажівок на «Ягодині»





Про це в ефірі програми “Тема дня” на каналі “Суспільне Волинь” розповів Михайло Бордейний, в.о. начальника митного посту «Ягодин»,



Нагадаємо, що днями тут були великі черги вантажівок. Далекобійники нарікають на важкі умови, адже у спеку їм доводиться сидіти кілька діб в авто, а навколо немає жодних зручностей.



Станом на вчора, 11 серпня, чергу вже встигли ліквідувати, запевняють митники.



“Час очікування залежить не від нас. Причина черг, які стаються на кордоні — не у нашій митниці, не у нашій прикордонній службі і не на нашій території. Проблеми в тому, що поляки під час карантину ввели певні обмеження. Тобто перетину наших громадян та транспортних засобів і в’їзду їх на територію Польщі. Це спричинило великі черги на нашій території” , - пояснив він.



Посадовець зазначив, що усі, хто заїжджає на територію Польщі, заїжджають як юридичні особи. Раніше вантажівки заїжджали вантажним пасом, а тепер усі, в тому числі пасажирські, їдуть в один напрям.



Натомість в Україні обмежень щодо виїзду немає. Тобто автобуси, легкові та інші авто їдуть своїми “пасами”. Він також зазначив, що у зворотньому напрямку, тобто в Україну, таких проблем немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Черги поруч пропуску між Україною та Польщею на «Ягодині» спровокувала зміна правил в’їзду на територію сусідньої держави через карантинні обмеження.Про це в ефірі програми “Тема дня” на каналі “Суспільне Волинь” розповів, в.о. начальника митного посту «Ягодин», пише ІА "Конкурент".Нагадаємо, що днями тут були великі черги вантажівок.їм доводиться сидіти кілька діб в авто, а навколо немає жодних зручностей.Станом на вчора, 11 серпня, чергу вже встигли ліквідувати, запевняють митники.“Час очікування залежить не від нас. Причина черг, які стаються на кордоні — не у нашій митниці, не у нашій прикордонній службі і не на нашій території. Проблеми в тому, що поляки під час карантину ввели певні обмеження. Тобто перетину наших громадян та транспортних засобів і в’їзду їх на територію Польщі. Це спричинило великі черги на нашій території” , - пояснив він.Посадовець зазначив, що усі, хто заїжджає на територію Польщі, заїжджають як юридичні особи. Раніше вантажівки заїжджали вантажним пасом, а тепер усі, в тому числі пасажирські, їдуть в один напрям.Натомість в Україні обмежень щодо виїзду немає. Тобто автобуси, легкові та інші авто їдуть своїми “пасами”. Він також зазначив, що у зворотньому напрямку, тобто в Україну, таких проблем немає.

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