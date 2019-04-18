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На волинській митниці назвали причину великих черг вантажівок на «Ягодині»

На волинській митниці назвали причину великих черг вантажівок на «Ягодині»
Черги поруч пропуску між Україною та Польщею на «Ягодині» спровокувала зміна правил в’їзду на територію сусідньої держави через карантинні обмеження.

Про це в ефірі програми “Тема дня” на каналі “Суспільне Волинь” розповів Михайло Бордейний, в.о. начальника митного посту «Ягодин», пише ІА "Конкурент".

Нагадаємо, що днями тут були великі черги вантажівок. Далекобійники нарікають на важкі умови, адже у спеку їм доводиться сидіти кілька діб в авто, а навколо немає жодних зручностей.

Станом на вчора, 11 серпня, чергу вже встигли ліквідувати, запевняють митники.

“Час очікування залежить не від нас. Причина черг, які стаються на кордоні — не у нашій митниці, не у нашій прикордонній службі і не на нашій території. Проблеми в тому, що поляки під час карантину ввели певні обмеження. Тобто перетину наших громадян та транспортних засобів і в’їзду їх на територію Польщі. Це спричинило великі черги на нашій території” , - пояснив він.

Посадовець зазначив, що усі, хто заїжджає на територію Польщі, заїжджають як юридичні особи. Раніше вантажівки заїжджали вантажним пасом, а тепер усі, в тому числі пасажирські, їдуть в один напрям.

Натомість в Україні обмежень щодо виїзду немає. Тобто автобуси, легкові та інші авто їдуть своїми “пасами”. Він також зазначив, що у зворотньому напрямку, тобто в Україну, таких проблем немає.

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Теги: Ягодин, черги, митниця
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