вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До кінця тижня в Україні буде зовсім неспекотна погода, – синоптик

До кінця тижня в Україні буде зовсім неспекотна погода, – синоптик
В Україну зайшла свіжа повітряна маса північного походження.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, зовсім неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень.

Так, на Півдні та південному сході вже завтра очікують комфортні й +25+28 градусів. А у більшості областей України 13-го серпня передбачають упродовж дня +23+27 градусів. Найпрохолодніше буде на Півночі, +19+23 градуси.

Дощі в четвер найбільш ймовірні у північній частині України, переважно незначні та локальні. Більшість областей – у сухій погоді.

У Києві у четвер вночі буде +12 градусів, вдень +20+22 градуси.

Синоптик зауважила, що така перша відчутна свіжість триватиме до кінця тижня, а у неділю, 16-го серпня, в Україну прийде нове потепління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, синоптик, Наталка Діденко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин збив замок та викрав велосипед у пенсіонера
Сьогодні, 12:34
У «ПортCity» розпочався шопінг-марафон*
Сьогодні, 12:10
До кінця тижня в Україні буде зовсім неспекотна погода, – синоптик
Сьогодні, 11:51
Сучасне освітлення, дитячий майданчик: як в одному з мікрорайонів Луцька планують оновити парк
Сьогодні, 11:34
У Ковелі розшукують хлопців, які можуть бути причетні до правопорушення. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Синоптик розповіла, яку погоду чекати на початку серпня Синоптик розповіла, яку погоду чекати на початку серпня
31 липень, 12:55
На Україну суне атмосферний фронт На Україну суне атмосферний фронт
21 липень, 15:53
Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідних Синоптик розповіла, чи буде тепло на вихідних
17 липень, 11:38
«Потужні опади відсуваються»: синоптик прогнозує потепління в Україні «Потужні опади відсуваються»: синоптик прогнозує потепління в Україні
14 липень, 14:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали чоловіка під час отримання посилки із наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 13:10
 0
В Європу за 1 євро: на Одещині запрацювала перша в Україні поромна переправа
Сьогодні, 13:01
 0
У МОЗ змінили критерії поділу України на «коронавірусні» зони
Сьогодні, 12:43
 0
У Нововолинську від коронавірусу вже одужали понад 200 людей
Сьогодні, 12:36
 0
Волинянин збив замок та викрав велосипед у пенсіонера
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8