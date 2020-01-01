До кінця тижня в Україні буде зовсім неспекотна погода, – синоптик

В Україну зайшла свіжа повітряна маса північного походження.Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикЗа її словами, зовсім неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень.Так, на Півдні та південному сході вже завтра очікують комфортні й +25+28 градусів. А у більшості областей України 13-го серпня передбачають упродовж дня +23+27 градусів. Найпрохолодніше буде на Півночі, +19+23 градуси.Дощі в четвер найбільш ймовірні у північній частині України, переважно незначні та локальні. Більшість областей – у сухій погоді.У Києві у четвер вночі буде +12 градусів, вдень +20+22 градуси.Синоптик зауважила, що така перша відчутна свіжість триватиме до кінця тижня, а у неділю, 16-го серпня, в Україну прийде нове потепління.