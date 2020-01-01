До кінця тижня в Україні буде зовсім неспекотна погода, – синоптик
Сьогодні, 11:51
В Україну зайшла свіжа повітряна маса північного походження.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
За її словами, зовсім неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень.
Так, на Півдні та південному сході вже завтра очікують комфортні й +25+28 градусів. А у більшості областей України 13-го серпня передбачають упродовж дня +23+27 градусів. Найпрохолодніше буде на Півночі, +19+23 градуси.
Дощі в четвер найбільш ймовірні у північній частині України, переважно незначні та локальні. Більшість областей – у сухій погоді.
У Києві у четвер вночі буде +12 градусів, вдень +20+22 градуси.
Синоптик зауважила, що така перша відчутна свіжість триватиме до кінця тижня, а у неділю, 16-го серпня, в Україну прийде нове потепління.
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Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.
За її словами, зовсім неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень.
Так, на Півдні та південному сході вже завтра очікують комфортні й +25+28 градусів. А у більшості областей України 13-го серпня передбачають упродовж дня +23+27 градусів. Найпрохолодніше буде на Півночі, +19+23 градуси.
Дощі в четвер найбільш ймовірні у північній частині України, переважно незначні та локальні. Більшість областей – у сухій погоді.
У Києві у четвер вночі буде +12 градусів, вдень +20+22 градуси.
Синоптик зауважила, що така перша відчутна свіжість триватиме до кінця тижня, а у неділю, 16-го серпня, в Україну прийде нове потепління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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