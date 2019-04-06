У «ПортCity» розпочався шопінг-марафон*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Для участі потрібно виконати декілька простих умов:



1. Купуй образ у магазинах ТРЦ «ПортCity» (взуття, одяг, прикраси, аксесуари);



2. Публікуй фото образ за чеком на власних сторінках у соцмережах: (Facebook та Instagram), обов’язково добав хештег #шопінг_марафон_ПортCity та відмітка сторінки;



3. Збирай лайки з 30 липня по 30 серпня;



Образ з найбільшою кількістю лайків оплатить ТРЦ "ПортCity".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У торгово-розважальному центрі "ПортCity" розпочали досить цікавий шопінг-марафон.Про це повідомляє адміністрація закладу.Для участі потрібно виконати декілька простих умов:1. Купуй образ у магазинах ТРЦ «ПортCity» (взуття, одяг, прикраси, аксесуари);2. Публікуй фото образ за чеком на власних сторінках у соцмережах: (Facebook та Instagram), обов’язково добав хештег #шопінг_марафон_ПортCity та відмітка сторінки;3. Збирай лайки з 30 липня по 30 серпня;Образ з найбільшою кількістю лайків оплатить ТРЦ "ПортCity".

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