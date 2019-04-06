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У «ПортCity» розпочався шопінг-марафон*

У «ПортCity» розпочався шопінг-марафон*
У торгово-розважальному центрі "ПортCity" розпочали досить цікавий шопінг-марафон.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Для участі потрібно виконати декілька простих умов:

1. Купуй образ у магазинах ТРЦ «ПортCity» (взуття, одяг, прикраси, аксесуари);

2. Публікуй фото образ за чеком на власних сторінках у соцмережах: (Facebook та Instagram), обов’язково добав хештег #шопінг_марафон_ПортCity та відмітка сторінки;

3. Збирай лайки з 30 липня по 30 серпня;

Образ з найбільшою кількістю лайків оплатить ТРЦ "ПортCity".



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Теги: ПортCity, шопінг, марафон
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