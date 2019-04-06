У «ПортCity» розпочався шопінг-марафон*
Сьогодні, 12:10
У торгово-розважальному центрі "ПортCity" розпочали досить цікавий шопінг-марафон.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Для участі потрібно виконати декілька простих умов:
1. Купуй образ у магазинах ТРЦ «ПортCity» (взуття, одяг, прикраси, аксесуари);
2. Публікуй фото образ за чеком на власних сторінках у соцмережах: (Facebook та Instagram), обов’язково добав хештег #шопінг_марафон_ПортCity та відмітка сторінки;
3. Збирай лайки з 30 липня по 30 серпня;
Образ з найбільшою кількістю лайків оплатить ТРЦ "ПортCity".
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Для участі потрібно виконати декілька простих умов:
1. Купуй образ у магазинах ТРЦ «ПортCity» (взуття, одяг, прикраси, аксесуари);
2. Публікуй фото образ за чеком на власних сторінках у соцмережах: (Facebook та Instagram), обов’язково добав хештег #шопінг_марафон_ПортCity та відмітка сторінки;
3. Збирай лайки з 30 липня по 30 серпня;
Образ з найбільшою кількістю лайків оплатить ТРЦ "ПортCity".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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