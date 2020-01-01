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Волинянин збив замок та викрав велосипед у пенсіонера

Волинянин збив замок та викрав велосипед у пенсіонера
У Луцькому районі у пенсіонера викрали велосипед.

До поліцейських звернувся пенсіонер та повідомив, що вранці приїхав на велосипеді із обласного центру в село, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Транспортний засіб припнув замком та пішов по справах, а коли повернувся, велосипеда уже не було. Сума завданих збитків 1 500 грн.

Оперативники одразу розпочали пошуки викраденого транспортного засобу. Завдяки встановленим камерам відеоспостереження поліцейські вийшли на слід злодія та у гаражі 33-річного місцевого мешканця виявили викрадений велосипед. Транспортний засіб був у розібраному стані. Викрадене вилучили та повернуть власнику. Чоловік пояснив, що мав намір використовувати запчастини для власних цілей.

Триває слідство за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику за скоєння крадіжки загрожує штраф від 17 до 51 тис. грн або громадські роботи, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.


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Теги: Луцький район, крадіжка, велосипед
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