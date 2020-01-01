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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Нововолинську від коронавірусу вже одужали понад 200 людей

У Нововолинську від коронавірусу вже одужали понад 200 людей
За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили один новий випадок коронавірусної хвороби. Семеро людей одужали.

Загалом станом на 10.00 год. 12 серпня у Нововолинську зареєстровано 265 випадків захворювання на Covid-19. 223 людини одужали. 9 випадків – летальні, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.

Наразі у Нововолинській лікарні стаціонарно лікують 15 іногородніх пацієнтів хворих на коронавірус. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 12 пацієнтів, а у реанімаційному – 3 хворих.

1 нововолинянка лікується у Луцьку. 32 жителі Нововолинська отримують лікування амбулаторно.

За увесь період пандемії зробили 305 швидких тестів і взяли 1728 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 637 аналізів та методом ІФА G – 242 аналізи.


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Теги: коронавірус, випадки, хвороба, Нововолинськ
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