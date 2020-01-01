У Нововолинську від коронавірусу вже одужали понад 200 людей
Сьогодні, 12:36
За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили один новий випадок коронавірусної хвороби. Семеро людей одужали.
Загалом станом на 10.00 год. 12 серпня у Нововолинську зареєстровано 265 випадків захворювання на Covid-19. 223 людини одужали. 9 випадків – летальні, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.
Наразі у Нововолинській лікарні стаціонарно лікують 15 іногородніх пацієнтів хворих на коронавірус. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 12 пацієнтів, а у реанімаційному – 3 хворих.
1 нововолинянка лікується у Луцьку. 32 жителі Нововолинська отримують лікування амбулаторно.
За увесь період пандемії зробили 305 швидких тестів і взяли 1728 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 637 аналізів та методом ІФА G – 242 аналізи.
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Загалом станом на 10.00 год. 12 серпня у Нововолинську зареєстровано 265 випадків захворювання на Covid-19. 223 людини одужали. 9 випадків – летальні, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.
Наразі у Нововолинській лікарні стаціонарно лікують 15 іногородніх пацієнтів хворих на коронавірус. Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 12 пацієнтів, а у реанімаційному – 3 хворих.
1 нововолинянка лікується у Луцьку. 32 жителі Нововолинська отримують лікування амбулаторно.
За увесь період пандемії зробили 305 швидких тестів і взяли 1728 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 637 аналізів та методом ІФА G – 242 аналізи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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