У МОЗ змінили критерії поділу України на «коронавірусні» зони





Про це



"У нас була динаміка захворюваності та кількість захворюваності. Ми вирішили об'єднати це в один показник і рахувати, виходячи з кількості нових хворих на 100 тисяч населення впродовж 14 днів. Це такий більш зрозумілий показник для всіх громадян, який буде легко порахувати, дивлячись на інформацію на сайтах ЦГЗ та МОЗ", — повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 12 серпня.



Він додав, що також більш чітко визначили кількість заповнених ліжок.



"Роблячи ці пропозиції, ми намагалися врахували всі нюанси. Ситуація на сході і заході різна. Всі ці пропозиції ми врахували і внесли відповідні пропозиції до уряду", — зазначив Степанов.



Очільник МОЗ наголосив, що в умовах адаптивного карантину, обмеження вводять не у всій області, а в конкретному районі або місті, де фіксується велика кількість підтверджених випадків COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я об'єднало в один деякі критерії поділу регіонів на карантинні зони.Про це інформує "Суспільне"."У нас була динаміка захворюваності та кількість захворюваності. Ми вирішили об'єднати це в один показник і рахувати, виходячи з кількості нових хворих на 100 тисяч населення впродовж 14 днів. Це такий більш зрозумілий показник для всіх громадян, який буде легко порахувати, дивлячись на інформацію на сайтах ЦГЗ та МОЗ", — повідомив очільник МОЗпід час брифінгу 12 серпня.Він додав, що також більш чітко визначили кількість заповнених ліжок."Роблячи ці пропозиції, ми намагалися врахували всі нюанси. Ситуація на сході і заході різна. Всі ці пропозиції ми врахували і внесли відповідні пропозиції до уряду", — зазначив Степанов.Очільник МОЗ наголосив, що в умовах адаптивного карантину, обмеження вводять не у всій області, а в конкретному районі або місті, де фіксується велика кількість підтверджених випадків COVID-19.

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