вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У МОЗ змінили критерії поділу України на «коронавірусні» зони

У МОЗ змінили критерії поділу України на «коронавірусні» зони
Міністерство охорони здоров'я об'єднало в один деякі критерії поділу регіонів на карантинні зони.

Про це інформує "Суспільне".

"У нас була динаміка захворюваності та кількість захворюваності. Ми вирішили об'єднати це в один показник і рахувати, виходячи з кількості нових хворих на 100 тисяч населення впродовж 14 днів. Це такий більш зрозумілий показник для всіх громадян, який буде легко порахувати, дивлячись на інформацію на сайтах ЦГЗ та МОЗ", — повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 12 серпня.

Він додав, що також більш чітко визначили кількість заповнених ліжок.

"Роблячи ці пропозиції, ми намагалися врахували всі нюанси. Ситуація на сході і заході різна. Всі ці пропозиції ми врахували і внесли відповідні пропозиції до уряду", — зазначив Степанов.

Очільник МОЗ наголосив, що в умовах адаптивного карантину, обмеження вводять не у всій області, а в конкретному районі або місті, де фіксується велика кількість підтверджених випадків COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантинні зони, критерії поділу, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Скільки ще будуть гратися в минулий зимовий грип і називати бактеріальну пневмонію вірусною? Доки не знищать економіку держави повністю?
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині затримали чоловіка під час отримання посилки із наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 13:10
В Європу за 1 євро: на Одещині запрацювала перша в Україні поромна переправа
Сьогодні, 13:01
У МОЗ змінили критерії поділу України на «коронавірусні» зони
Сьогодні, 12:43
У Нововолинську від коронавірусу вже одужали понад 200 людей
Сьогодні, 12:36
Волинянин збив замок та викрав велосипед у пенсіонера
Сьогодні, 12:34
Схожі новини
З 1 вересня в Україні хочуть підвищити «мінімалку» З 1 вересня в Україні хочуть підвищити «мінімалку»
08 серпень, 07:34
Освітяни можуть отримати доплати за дистанційну роботу Освітяни можуть отримати доплати за дистанційну роботу
08 серпень, 00:15
У Луцьку хочуть відкрити офіс дипломатичного представництва Литви У Луцьку хочуть відкрити офіс дипломатичного представництва Литви
07 серпень, 21:53
До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні
07 серпень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали чоловіка під час отримання посилки із наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 13:10
 0
В Європу за 1 євро: на Одещині запрацювала перша в Україні поромна переправа
Сьогодні, 13:01
 0
У МОЗ змінили критерії поділу України на «коронавірусні» зони
Сьогодні, 12:43
 0
У Нововолинську від коронавірусу вже одужали понад 200 людей
Сьогодні, 12:36
 0
Волинянин збив замок та викрав велосипед у пенсіонера
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8