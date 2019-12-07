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В Європу за 1 євро: на Одещині запрацювала перша в Україні поромна переправа

В Європу за 1 євро: на Одещині запрацювала перша в Україні поромна переправа
На Одещині запрацювала перша в Україні поромна переправа, яка дозволить мандрівникам за невелику плату потрапити до Румунії через Дунай.

Про це повідомили у ТСН.Ранок.

Зазначається, що поки на пором пускатимуть лише вантажівки. Для однієї поїздка обійдеться у 50 євро. Щойно дозволять проїзд легковиків - ті платитимуть 15 євро з авто. На п'ять євро дорожче коштуватиме переправа для мікроавтобуса. А піший мандрівник зможе перетнути Дунай лише за євро. Поки запустять один, а згодом - тут працюватимуть чотири пороми. За добу вони здатні переправити понад 500 автівок.

Раніше, кажуть водії, дорога через Молдову (200 кілометрів шляху) займала 12 годин, а тепер поїздка триватиме 7 хвилин. Перша вантажівка з України попрямує в румунське Ісакчі вже сьогодні, 12 серпня.


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Теги: поромна переправа, Одещина
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