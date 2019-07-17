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У будинку раніше судимого волинянина під час обшуку вилучили боєприпаси

У будинку раніше судимого волинянина під час обшуку вилучили боєприпаси
Учора, 11 серпня, під час обшуку за місцем проживання 30-річного жителя Нововолинська оперативники виявили та вилучили понад 20 набоїв калібру 7,62 мм.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідних експертно-криміналістичний центр МВС України.

До слова, правопорушник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Триває слідство.


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Теги: Нововолинськ, боєприпаси, обшуки
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