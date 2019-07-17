У будинку раніше судимого волинянина під час обшуку вилучили боєприпаси





Про це



Боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідних експертно-криміналістичний центр МВС України.



До слова, правопорушник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 11 серпня, під час обшуку за місцем проживання 30-річного жителя Нововолинська оперативники виявили та вилучили понад 20 набоїв калібру 7,62 мм.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідних експертно-криміналістичний центр МВС України.До слова, правопорушник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Триває слідство.

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