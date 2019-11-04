На Волині затримали чоловіка під час отримання посилки із наркотиками. ФОТО





Про це



На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт незаконного отримання психотропу. Вилучену речовину направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



Волинянин раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора оперативники Камінь-Каширського відділу поліції спіймали 35-річного місцевого мешканця під час отримання посилки із порошком, схожим на амфетамін.Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт незаконного отримання психотропу. Вилучену речовину направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Волинянин раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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