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Протести в Білорусі: в МЗС розповіли про постраждалих українців

Протести в Білорусі: в МЗС розповіли про постраждалих українців
У Білорусі під час акцій протесту у зв'язку з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України.

Про це йдеться у відповіді пресслужби Міністерства закордонних справ на запит Суспільного.

"За інформацією посольства України в Білорусі, станом на 9:00 12 серпня відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, якого з незначними медичними ушкодженнями було доставлено до одного з медичних закладів. Після надання допомоги у той же день він був виписаний. До посольства не звертався", — зазначили у повідомленні.

Згідно з нею, посольство також отримало повідомлення про затримання у місті Вітебськ 9 громадян України у зв'язку з "адміністративними правопорушеннями". За результатами вжитих посольством заходів, наступного дня зазначені громадяни України були звільнені з-під варти.

Інформація про будь-які інші інциденти з громадянами України та Білорусі нині відсутня. Зазначається, що посольство продовжує перевірку й відстеження ситуації і в разі появи нових даних інформуватиме додатково.

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Теги: Білорусь, протести, українці
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