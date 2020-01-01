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Українцю, який намагався вбити власну матір у Польщі, «світить» довічне

Українцю, який намагався вбити власну матір у Польщі, «світить» довічне
27-річному громадянину України за спробу вбивства власної матері загрожує не менше 8 років в'язниці.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на plus.nowosci.com.pl, справу почав розглядати Окружний суд в Польщі.

Історія, через яку порушили кримінальну справу, трапилася у вересні 2019 року в місті Бродниця (Куявсько-Поморське воєводство). Чоловік під впливом значної кількості випитого алкоголю почав поводити себе агресивно: кричав на матір, погрожував вбити її.

Від словесних погроз невдовзі перейшов до застосування фізичної сили. Почав бити жінку кулаками та навіть елементами меблів. Коли та намагалася втекти, він схопив її за волосся й почав бити вже головою об стіну та об батарею. Згодом почав душити, а на додачу ще й приставив матері ножа до горла.

Жінці все ж вдалося вирватися й втекти з квартири, хоча син встиг нанести їй кілька порізів ножем. Поліцію викликали сусіди, агресивного чоловіка затримали.

Українцеві пред'явили звинувачення у спробі вбивства. За це йому загрожує від 8 років до довічного ув'язнення. Відомо, що чоловік вже мав судимість в Україні, де відсидів 2 роки та 5 місяців за побиття.

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Теги: погроза, вбивство, матір, Польща
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