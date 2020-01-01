На Волині затвердили 16 виборчих комісій: керівний склад та партійний розподіл





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Відповідно до постанови ЦВК №172, сформували та затвердили склад усіх волинських комісій у максимальному складі – по 18 осіб. Водночас через невідповідність вимогам відхилили 6 кандидатур.



Хто очолив комісії



Волинську обласну територіальну виборчу комісію очолив Іван Лазорко («За майбутнє»), його заступником став Микола Євтушин («Слуга народу»), а секретарем комісії – Наталія Присяжна (ВО «Батьківщина»).



Щодо районних комісій, то головою Володимир-Волинської районної ТВК затвердили Володимира Іщенка («Слуга народу»), його заступницею – Світлану Мельничук («За майбутнє»), а секретарем комісії – Валентину Лах («Опозиційна платформа – За життя»). Камінь-Каширську районну ТВК очолила Оксана Курчик («Слуга народу»), її заступником стала Наталія Краглик («Європейська Солідарність»), а секретарем – Олена Муц (ВО «Батьківщина»). Головою Ковельської районної ТВК стала Марія Філончук (ВО «Батьківщина»), її заступницею – Людмила Андрощук («За майбутнє»), а секретарем – Оксана Липень («Слуга народу»). Луцькою районною ТВК керуватиме Ангеліна Рейкіна (ВО «Батьківщина»), посаду заступника зайняла Оксана Платко («Європейська Солідарність»), а секретаркою комісії буде Ліна Кирилюк («За майбутнє»).



Щодо міських ТВК, то у них керівний склад розподілився таким чином (у порядку голова комісії, заступник та секретар):



Берестечківська – Людмила Віняр («За майбутнє»), Ольга Сидорук (ВО «Свобода») та Анатолій Галабурда (Радикальна партія Олега Ляшка);



Володимир-Волинська – Оксана Кротач («За майбутнє»), Юлія Пашкова («Слуга народу») та Ірина Сацюк (ВО «Батьківщина»);



Горохівська – Ярослава Павлюк («За майбутнє»), Ірина Смалюга («Слуга народу») та Наталія Вавринюк (ВО «Батьківщина»);



Камінь-Каширська – Світлана Дмитрук («За майбутнє»), Тетяна Калиновська-Лунгова (ВО «Свобода») та Галина Гут (ВО «Батьківщина»);



Ківерцівська – Ольга Бучинська («За майбутнє»), Людмила Волчук («Європейська Солідарність») та Тетяна Зубанова (ВО «Батьківщина»);



Ковельська – Олександра Кузьмич («За майбутнє»), Андрій Гринчук («Голос») та Світлана Карпук (ВО «Батьківщина»);



Луцька – Марія Парфенюк («За майбутнє»), Ольга Юрковська («Голос») та Тамара Гейло (ВО «Батьківщина»);



Любомльська – Валентина Воробей (ВО «Батьківщина»), Світлана Хомич (Радикальна партія Олега Ляшка) та Людмила Гриб («За майбутнє»);



Нововолинська – Раїса Гудима («За майбутнє»), Леонід Костючок (ВО «Свобода») та Інна Чепурна («Європейська Солідарність»);



Рожищенська – Віталій Жуковський («Слуга народу»), Тетяна Третяк («Українська стратегія Гройсмана») та Галина Стасюк («За майбутнє»);



Устилузька – Олена Пус («Слуга народу»), Ярослав Борис («Голос») та Галина Касьян («Європейська Солідарність»).



Нагадаємо, відповідно до частини 1 статті 203 Виборчого кодексу України, склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій політичних партій у кількості не менше дев’яти і не більше вісімнадцяти осіб.



У частині 14 цієї ж статті Кодексу йдеться про те, що голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії мають призначатися від різних суб’єктів подання, визначених частиною другою цієї статті.



Водночас, як йдеться у постанові ЦВК №171, відхилили 6 кандидатур, які різні суб’єкти подавали до складу обласної ТВК (5 осіб за поданням місцевих організацій партій «Європейської Солідарності», Селянської партії України, «Альтернатива» та «Солідарність жінок України») та Камінь-Каширської районної виборчої комісії (Селянська партія України).



Зокрема, мало місце «подвійне подання». Кандидатуру Миколу Євтушина за поданням місцевого осередку «Європейської Солідарності» відхилили, натомість він став заступником голови обласної ОВК за поданням «Слуги народу».



Нагадаємо, відповідно до частини 9 статті 203 Виборчого кодексу України, у разі виявлення відповідною виборчою комісією одночасного внесення однієї кандидатури до складу територіальної виборчої комісії від різних суб’єктів подання кандидатур виборча комісія звертається до відповідних суб’єктів подання, кандидата, запропонованого до складу територіальної виборчої комісії, для уточнення інформації та надання заяви про згоду на участь у роботі територіальної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання. У разі непідтвердження згоди особи на участь у роботі територіальної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання відповідна виборча комісія відхиляє кандидатуру такої особи.



Партійний розподіл



Загалом до складу 16 виборчих комісій на Волині увійшло 288 осіб за поданням місцевих організацій 36 політичних партій (у тому числі 48 осіб керівного складу, та 240 – інших членів комісій).



Серед голів, заступників голів та секретарів комісій найбільшу кількість посад отримали особи за поданням партії «За майбутнє» – 14 (29,2% від загальної кількості керівного складу усіх комісій), Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» – 11 (22,9%) та «Слуга народу» – 8 (16,7%). П’ять осіб отримали одну з посад за поданням «Європейської Солідарності» (10,4%), по три – від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та «Голосу» (по 6,3%). Два крісла зайняли представники від Радикальної партії Олега Ляшка (4,1%) та ще по одному отримали особи, подані від «Опозиційної платформи – За життя» та «Української стратегії Гройсмана» (2%).



Щодо решти складу, тут розподіл місць у комісіях за поданням місцевих осередків партій склався таким чином:



«Європейська Солідарність» - 36 осіб;



«Слуга народу» - 34 особи;



Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 29 осіб;



«Опозиційна платформа – За життя» - 18 осіб;



«За Одещину» та «Перемога Пальчевського» - по 11 осіб;



Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 10 осіб,



Партія Пенсіонерів України – 9 осіб;



Селянська партія України – 8 осіб;



«За майбутнє» - 7 осіб;



«Соціалісти», «Голос», «Українська стратегія Гройсмана», Радикальна партія Олега Ляшка, «Патріоти Волині», «Велика Україна» - по 6 осіб;



«Сила і Честь» - 4 особи;



«Наша земля», «Нова політика», «Всеукраїнський народний союз» - по 3 особи;



«Блок Геннадія Чекіти «За справедливість» - 2 особи;



«Совість України», «Піратська партія України», «Наш край», «Успішна Україна», «Пропозиція», «Громадянський рух «Спільна Справа», «Лібертаріанська партія 5.10», Аграрна партія України, «Солідарність жінок України», «Вимагаємо змін», «Українська народна партія», «Циганська партія України», «Стабільність та справедливість», «Блок Міхеіла Саакашвілі», «Інтернет партія України», «Об’єднання «Самопоміч» - по 1 особі.



Таким чином, понад половина членів не керівного складу ТВК (54,55%) включена за поданням семи із 37 партій. Зокрема, найбільшу кількість представників серед некерівного складу ТВК мають такі партії: «Європейська Солідарність» - 15%, «Слуга народу» - 14,17%, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 12,08%, «За Одещину» та «Перемога Пальчевського» - по 4,58%, та «Свобода» - 4,17%.







Згідно із частиною 4 статті 203 Виборчого кодексу України, Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у містах Києві, Севастополі виборчих комісій не пізніш як за сімдесят п’ять днів до дня чергових виборів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час засідання 10 серпня Центральна виборча комісія сформувала 16 територіальних виборчих комісій у межах Волинської області – одну обласну, 4 районні та 11 міських, до складу яких увійшло 288 осіб.Про це повідомляє Громадянська мережа "Опора".Відповідно до постанови ЦВК №172, сформували та затвердили склад усіх волинських комісій у максимальному складі – по 18 осіб. Водночас через невідповідність вимогам відхилили 6 кандидатур.очолив Іван Лазорко («За майбутнє»), його заступником став Микола Євтушин («Слуга народу»), а секретарем комісії – Наталія Присяжна (ВО «Батьківщина»).Щодо районних комісій, то головоюТВК затвердили Володимира Іщенка («Слуга народу»), його заступницею – Світлану Мельничук («За майбутнє»), а секретарем комісії – Валентину Лах («Опозиційна платформа – За життя»).ТВК очолила Оксана Курчик («Слуга народу»), її заступником стала Наталія Краглик («Європейська Солідарність»), а секретарем – Олена Муц (ВО «Батьківщина»). ГоловоюТВК стала Марія Філончук (ВО «Батьківщина»), її заступницею – Людмила Андрощук («За майбутнє»), а секретарем – Оксана Липень («Слуга народу»).ТВК керуватиме Ангеліна Рейкіна (ВО «Батьківщина»), посаду заступника зайняла Оксана Платко («Європейська Солідарність»), а секретаркою комісії буде Ліна Кирилюк («За майбутнє»).Щодо міських ТВК, то у них керівний склад розподілився таким чином (у порядку голова комісії, заступник та секретар):– Людмила Віняр («За майбутнє»), Ольга Сидорук (ВО «Свобода») та Анатолій Галабурда (Радикальна партія Олега Ляшка);– Оксана Кротач («За майбутнє»), Юлія Пашкова («Слуга народу») та Ірина Сацюк (ВО «Батьківщина»);– Ярослава Павлюк («За майбутнє»), Ірина Смалюга («Слуга народу») та Наталія Вавринюк (ВО «Батьківщина»);– Світлана Дмитрук («За майбутнє»), Тетяна Калиновська-Лунгова (ВО «Свобода») та Галина Гут (ВО «Батьківщина»);– Ольга Бучинська («За майбутнє»), Людмила Волчук («Європейська Солідарність») та Тетяна Зубанова (ВО «Батьківщина»);– Олександра Кузьмич («За майбутнє»), Андрій Гринчук («Голос») та Світлана Карпук (ВО «Батьківщина»);– Марія Парфенюк («За майбутнє»), Ольга Юрковська («Голос») та Тамара Гейло (ВО «Батьківщина»);– Валентина Воробей (ВО «Батьківщина»), Світлана Хомич (Радикальна партія Олега Ляшка) та Людмила Гриб («За майбутнє»);– Раїса Гудима («За майбутнє»), Леонід Костючок (ВО «Свобода») та Інна Чепурна («Європейська Солідарність»);– Віталій Жуковський («Слуга народу»), Тетяна Третяк («Українська стратегія Гройсмана») та Галина Стасюк («За майбутнє»);– Олена Пус («Слуга народу»), Ярослав Борис («Голос») та Галина Касьян («Європейська Солідарність»).Нагадаємо, відповідно до частини 1 статті 203 Виборчого кодексу України, склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій політичних партій у кількості не менше дев’яти і не більше вісімнадцяти осіб.У частині 14 цієї ж статті Кодексу йдеться про те, що голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії мають призначатися від різних суб’єктів подання, визначених частиною другою цієї статті.Водночас, як йдеться у постанові ЦВК №171, відхилили 6 кандидатур, які різні суб’єкти подавали до складу обласної ТВК (5 осіб за поданням місцевих організацій партій «Європейської Солідарності», Селянської партії України, «Альтернатива» та «Солідарність жінок України») та Камінь-Каширської районної виборчої комісії (Селянська партія України).Зокрема, мало місце «подвійне подання». Кандидатуру Миколу Євтушина за поданням місцевого осередку «Європейської Солідарності» відхилили, натомість він став заступником голови обласної ОВК за поданням «Слуги народу».Нагадаємо, відповідно до частини 9 статті 203 Виборчого кодексу України, у разі виявлення відповідною виборчою комісією одночасного внесення однієї кандидатури до складу територіальної виборчої комісії від різних суб’єктів подання кандидатур виборча комісія звертається до відповідних суб’єктів подання, кандидата, запропонованого до складу територіальної виборчої комісії, для уточнення інформації та надання заяви про згоду на участь у роботі територіальної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання. У разі непідтвердження згоди особи на участь у роботі територіальної виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання відповідна виборча комісія відхиляє кандидатуру такої особи.Загалом до складу 16 виборчих комісій на Волині увійшло 288 осіб за поданням місцевих організацій 36 політичних партій (у тому числі 48 осіб керівного складу, та 240 – інших членів комісій).Серед голів, заступників голів та секретарів комісій найбільшу кількість посад отримали особи за поданням партії «За майбутнє» – 14 (29,2% від загальної кількості керівного складу усіх комісій), Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» – 11 (22,9%) та «Слуга народу» – 8 (16,7%). П’ять осіб отримали одну з посад за поданням «Європейської Солідарності» (10,4%), по три – від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та «Голосу» (по 6,3%). Два крісла зайняли представники від Радикальної партії Олега Ляшка (4,1%) та ще по одному отримали особи, подані від «Опозиційної платформи – За життя» та «Української стратегії Гройсмана» (2%).Щодо решти складу, тут розподіл місць у комісіях за поданням місцевих осередків партій склався таким чином:«Європейська Солідарність» - 36 осіб;«Слуга народу» - 34 особи;Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 29 осіб;«Опозиційна платформа – За життя» - 18 осіб;«За Одещину» та «Перемога Пальчевського» - по 11 осіб;Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 10 осіб,Партія Пенсіонерів України – 9 осіб;Селянська партія України – 8 осіб;«За майбутнє» - 7 осіб;«Соціалісти», «Голос», «Українська стратегія Гройсмана», Радикальна партія Олега Ляшка, «Патріоти Волині», «Велика Україна» - по 6 осіб;«Сила і Честь» - 4 особи;«Наша земля», «Нова політика», «Всеукраїнський народний союз» - по 3 особи;«Блок Геннадія Чекіти «За справедливість» - 2 особи;«Совість України», «Піратська партія України», «Наш край», «Успішна Україна», «Пропозиція», «Громадянський рух «Спільна Справа», «Лібертаріанська партія 5.10», Аграрна партія України, «Солідарність жінок України», «Вимагаємо змін», «Українська народна партія», «Циганська партія України», «Стабільність та справедливість», «Блок Міхеіла Саакашвілі», «Інтернет партія України», «Об’єднання «Самопоміч» - по 1 особі.Таким чином, понад половина членів не керівного складу ТВК (54,55%) включена за поданням семи із 37 партій. Зокрема, найбільшу кількість представників серед некерівного складу ТВК мають такі партії: «Європейська Солідарність» - 15%, «Слуга народу» - 14,17%, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 12,08%, «За Одещину» та «Перемога Пальчевського» - по 4,58%, та «Свобода» - 4,17%.Згідно із частиною 4 статті 203 Виборчого кодексу України, Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у містах Києві, Севастополі виборчих комісій не пізніш як за сімдесят п’ять днів до дня чергових виборів.

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