У Луцьку лікарі успішно видалили 15-річній дівчині майже 3-кілограмову пухлину. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:57
У Волинській обласній дитячій клінічній лікарні 15-річній пацієнтці видалили пухлину великих розмірів.
За допомогою до дитячих хірургів обласної дитячої клінічної лікарні 4 серпня звернулася хвора 15 років з пухлиною черевної порожнини, повідомляє пресслужба медзакладу.
Команда фахівців закладу у складі завідувачів хірургічних відділень, хірургів дитячих Володимира Селюка та Валентина Мартинюка і анестезіолога дитячого Надії Катаман успішно провела складне оперативне втручання, в ході якого видалили пухлину великих розмірів.
Вона практично заповнила весь простір черевної порожнини хворої (39х28 см і вагою 2700 г). На щастя, в цьому випадку пухлина (цистоаденома лівого яйника) виявилася доброякісною і пацієнтка в задовільному стані виписана додому.
Головне фото - ілюстративне.
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За допомогою до дитячих хірургів обласної дитячої клінічної лікарні 4 серпня звернулася хвора 15 років з пухлиною черевної порожнини, повідомляє пресслужба медзакладу.
Команда фахівців закладу у складі завідувачів хірургічних відділень, хірургів дитячих Володимира Селюка та Валентина Мартинюка і анестезіолога дитячого Надії Катаман успішно провела складне оперативне втручання, в ході якого видалили пухлину великих розмірів.
Вона практично заповнила весь простір черевної порожнини хворої (39х28 см і вагою 2700 г). На щастя, в цьому випадку пухлина (цистоаденома лівого яйника) виявилася доброякісною і пацієнтка в задовільному стані виписана додому.
Головне фото - ілюстративне.
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