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У Луцьку лікарі успішно видалили 15-річній дівчині майже 3-кілограмову пухлину. ФОТО 18+

У Луцьку лікарі успішно видалили 15-річній дівчині майже 3-кілограмову пухлину. ФОТО 18+
У Волинській обласній дитячій клінічній лікарні 15-річній пацієнтці видалили пухлину великих розмірів.

За допомогою до дитячих хірургів обласної дитячої клінічної лікарні 4 серпня звернулася хвора 15 років з пухлиною черевної порожнини, повідомляє пресслужба медзакладу.

Команда фахівців закладу у складі завідувачів хірургічних відділень, хірургів дитячих Володимира Селюка та Валентина Мартинюка і анестезіолога дитячого Надії Катаман успішно провела складне оперативне втручання, в ході якого видалили пухлину великих розмірів.

Вона практично заповнила весь простір черевної порожнини хворої (39х28 см і вагою 2700 г). На щастя, в цьому випадку пухлина (цистоаденома лівого яйника) виявилася доброякісною і пацієнтка в задовільному стані виписана додому.

Головне фото - ілюстративне.

У Луцьку лікарі успішно видалили 15-річній дівчині майже 3-кілограмову пухлину. ФОТО 18+
У Луцьку лікарі успішно видалили 15-річній дівчині майже 3-кілограмову пухлину. ФОТО 18+

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Теги: Луцьк, лікарі, операція, пухлина
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