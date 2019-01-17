У Луцьку лікарі успішно видалили 15-річній дівчині майже 3-кілограмову пухлину. ФОТО 18+





За допомогою до дитячих хірургів обласної дитячої клінічної лікарні 4 серпня звернулася хвора 15 років з пухлиною черевної порожнини,



Команда фахівців закладу у складі завідувачів хірургічних відділень, хірургів дитячих Володимира Селюка та Валентина Мартинюка і анестезіолога дитячого Надії Катаман успішно провела складне оперативне втручання, в ході якого видалили пухлину великих розмірів.



Вона практично заповнила весь простір черевної порожнини хворої (39х28 см і вагою 2700 г). На щастя, в цьому випадку пухлина (цистоаденома лівого яйника) виявилася доброякісною і пацієнтка в задовільному стані виписана додому.



Головне фото - ілюстративне.





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