Тисячі робочих місць, іноземні інвестиції: у шести районах Волині хочуть створити мережу екопарків





Про це йшлося під час наради, що відбулася в облдержадміністрації за участі представників ініціативної групи «Екопарки Волині», представників профільних управлінь облдержадміністрації, народних депутатів, окремих голів ОТГ,



Відтак, голова громадської організації «Інститут Європейської Інтеграції» В’ячеслав Кузнєцов презентував учасникам засідання стратегію реалізації пілотного інноваційного проекту «Створення на Волині мережі екологічних парків», розробленого ініціативною групою. За його словами, зазначений проект – плацдарм зворотної міграції населення з мегаполісів в благотворну сільську місцевість.



Програма спрямована на сталий розвиток конкретних територіальних громад зі швидким досягненням їх економічної самодостатності та енергетичної незалежності шляхом втілення політики комплексного кластерного використання проблемних, непродуктивних земельних і водних ресурсів для інноваційного становлення біоенергетики, аквакультури і сільського господарства на окремих територіях.



Тактика базується на створенні і забезпеченні діяльності органами місцевого самоврядування підприємств комунальної форми власності – екотехнопарків, яким передається в постійне користування природно-ресурсний потенціал територіальних громад – земельні і водні ресурси, надра тощо.



Слід зазначити, що Концепція схвалена вченими радами Волинського (Східноєвропейського) національного університету ім. Лесі Українки та навчально-науково-виробничого інституту ресурсозбереження та будівництва Луцького національного технічного університету.



Реалізація проекту в 6 районах області загальною площею понад 300 гектарів, на переконання ініціативної групи, сприятиме створенню тисяч робочих місць по всій Волині, покращенню екологічної ситуації та надходженню мільйонів євро іноземних інвестицій.



На сьогодні розробили Концептуальний інноваційний інфраструктурний проект сталого розвитку Голобської селищної ОТГ «Створення територіального господарського угрупування «Екопарк ГОЛОБСЬКИЙ», який обговорений в соціальній інтернет-мережі і затверджений сесією Голобської селищної ради. Обговорений і схвалений сесією Дубечненської сільської ради Концептуальний інноваційний інфраструктурний проект сталого розвитку Дубечненської сільської ОТГ «Створення територіального господарського угрупування «Екопарк ОЗЕРНИЙ КРАЙ». В роботі проекти створення територіальних господарських угрупувань «Екопарк ПІВНІЧНА ТУРІЯ», «Екопарк ЦУМАНСЬКА ПУЩА», «Екопарк ЛИПА».



Як зазначив В’ячеслав Кузнєцов, фінансування програми передбачається міжнародними фондами шляхом інвестиційного проектного кредитування, на що одержана згода конкретних інституцій. Плануються капіталовкладення в сумі 510 мільйонів гривень терміном на 10 років зі створенням револьверного фонду подальшого розвитку громад.



Найбільш проблемним питанням на шляху реалізації проекту, на переконання ініціативної групи, є оформлення необхідної документації у правовому полі, позаяк, це вимагає чималого часу, на що не кожен інвестор може погодитися.



Відтак, у процесі обговорення учасники засідання прийшли до висновку, що необхідно підготувати пропозиції для внесення змін на законодавчому рівні у відповідні нормативно-правові акти, аби уникнути бюрократичної тяганини.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У шести районах області планують створити мережу екологічних парків як одного із ключових аспектів сталого розвитку територіальних громад Волині.Про це йшлося під час наради, що відбулася в облдержадміністрації за участі представників ініціативної групи «Екопарки Волині», представників профільних управлінь облдержадміністрації, народних депутатів, окремих голів ОТГ, інформує пресслужба Волинської ОДА.Відтак, голова громадської організації «Інститут Європейської Інтеграції» В’ячеслав Кузнєцов презентував учасникам засідання стратегію реалізації пілотного інноваційного проекту «Створення на Волині мережі екологічних парків», розробленого ініціативною групою. За його словами, зазначений проект – плацдарм зворотної міграції населення з мегаполісів в благотворну сільську місцевість.Програма спрямована на сталий розвиток конкретних територіальних громад зі швидким досягненням їх економічної самодостатності та енергетичної незалежності шляхом втілення політики комплексного кластерного використання проблемних, непродуктивних земельних і водних ресурсів для інноваційного становлення біоенергетики, аквакультури і сільського господарства на окремих територіях.Тактика базується на створенні і забезпеченні діяльності органами місцевого самоврядування підприємств комунальної форми власності – екотехнопарків, яким передається в постійне користування природно-ресурсний потенціал територіальних громад – земельні і водні ресурси, надра тощо.Слід зазначити, що Концепція схвалена вченими радами Волинського (Східноєвропейського) національного університету ім. Лесі Українки та навчально-науково-виробничого інституту ресурсозбереження та будівництва Луцького національного технічного університету.Реалізація проекту в 6 районах області загальною площею понад 300 гектарів, на переконання ініціативної групи, сприятиме створенню тисяч робочих місць по всій Волині, покращенню екологічної ситуації та надходженню мільйонів євро іноземних інвестицій.На сьогодні розробили Концептуальний інноваційний інфраструктурний проект сталого розвитку Голобської селищної ОТГ «Створення територіального господарського угрупування «Екопарк ГОЛОБСЬКИЙ», який обговорений в соціальній інтернет-мережі і затверджений сесією Голобської селищної ради. Обговорений і схвалений сесією Дубечненської сільської ради Концептуальний інноваційний інфраструктурний проект сталого розвитку Дубечненської сільської ОТГ «Створення територіального господарського угрупування «Екопарк ОЗЕРНИЙ КРАЙ». В роботі проекти створення територіальних господарських угрупувань «Екопарк ПІВНІЧНА ТУРІЯ», «Екопарк ЦУМАНСЬКА ПУЩА», «Екопарк ЛИПА».Як зазначив В’ячеслав Кузнєцов, фінансування програми передбачається міжнародними фондами шляхом інвестиційного проектного кредитування, на що одержана згода конкретних інституцій. Плануються капіталовкладення в сумі 510 мільйонів гривень терміном на 10 років зі створенням револьверного фонду подальшого розвитку громад.Найбільш проблемним питанням на шляху реалізації проекту, на переконання ініціативної групи, є оформлення необхідної документації у правовому полі, позаяк, це вимагає чималого часу, на що не кожен інвестор може погодитися.Відтак, у процесі обговорення учасники засідання прийшли до висновку, що необхідно підготувати пропозиції для внесення змін на законодавчому рівні у відповідні нормативно-правові акти, аби уникнути бюрократичної тяганини.

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