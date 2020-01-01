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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 серпня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень – +23…+24. Вітер північний, східний, південно-східний і північно-східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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