Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 серпня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень – +23…+24. Вітер північний, східний, південно-східний і північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
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У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень – +23…+24. Вітер північний, східний, південно-східний і північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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