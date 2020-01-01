Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 серпня





У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень – +23…+24. Вітер північний, східний, південно-східний і північно-східний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +9…+12 градусів, удень – +23…+24. Вітер північний, східний, південно-східний і північно-східний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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