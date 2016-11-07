В Україні паспорти у формі книжечки планують поступово вивести з обігу





Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 12 серпня, - пише



Зазначається, що паспорти у вигляді книжки будуть замінювати на пластикові ID-картки.



Проект передбачає, що термін дії паспорта становить:



- для осіб віком від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;

- для осіб віком від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 25-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено у період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;



- для осіб віком від 45 років - безстроково за умови, що до дня набрання чинності закону до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.



Зазначається, коли у наступній даті потрібно вклеїти нове фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видати лише у формі пластикових карт.



Як повідомлялося, в Україні запустили послугу одночасного оформлення ID-картки та номера платника податків з 14 років. Послуга з оформлення ID-картки та ІПН у підрозділах ДМС та ЦНАП надається безкоштовно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів ухвалив проєкт закону "Про паспорт громадянина України у формі книжечки", яким передбачається поступове видення з обігу таких документів.Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 12 серпня, - пише ТСН. Зазначається, що паспорти у вигляді книжки будуть замінювати на пластикові ID-картки.Проект передбачає, що термін дії паспорта становить:- для осіб віком від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;- для осіб віком від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 25-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено у період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;- для осіб віком від 45 років - безстроково за умови, що до дня набрання чинності закону до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.Зазначається, коли у наступній даті потрібно вклеїти нове фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видати лише у формі пластикових карт.Як повідомлялося, в Україні запустили послугу одночасного оформлення ID-картки та номера платника податків з 14 років. Послуга з оформлення ID-картки та ІПН у підрозділах ДМС та ЦНАП надається безкоштовно.

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