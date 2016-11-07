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В Україні паспорти у формі книжечки планують поступово вивести з обігу

В Україні паспорти у формі книжечки планують поступово вивести з обігу
Кабінет міністрів ухвалив проєкт закону "Про паспорт громадянина України у формі книжечки", яким передбачається поступове видення з обігу таких документів. 

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 12 серпня, - пише ТСН.

Зазначається, що паспорти у вигляді книжки будуть замінювати на пластикові ID-картки.

Проект передбачає, що термін дії паспорта становить:

- для осіб віком від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;
- для осіб віком від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 25-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено у період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;

- для осіб віком від 45 років - безстроково за умови, що до дня набрання чинності закону до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.

Зазначається, коли у наступній даті потрібно вклеїти нове фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову карту. Нові паспорти будуть видати лише у формі пластикових карт.

Як повідомлялося, в Україні запустили послугу одночасного оформлення ID-картки та номера платника податків з 14 років. Послуга з оформлення ID-картки та ІПН у підрозділах ДМС та ЦНАП надається безкоштовно. 


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Теги: уряд, паспорт, книжечка
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