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За вбивство військовослужбовця судитимуть чоловіка з Волині

За вбивство військовослужбовця судитимуть чоловіка з Волині
Військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо раніше судимого військовослужбовця з Волині.

За даними слідства, в квітні 2017 року після опівночі солдат, будучи напідпитку та діючи спільно із співслужбовцем, під час конфлікту із солдатом цієї ж військової частини, наніс йому щонайменше 11 ударів руками і ногами по голові та в різні ділянки тіла, - інформує пресслужба військової прокуратури
Західного регіону України.

Отримані тяжкі тілесні ушкодження потерпілого військовослужбовця виявилися несумісними із життям.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. 7 серпня 2020 року строк запобіжного заходу раніше судимому чоловікові продовжили до 5 жовтня 2020 року.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне управління Національної поліції у Волинській області. За вчинене йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.




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Теги: солдат, вбивство
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