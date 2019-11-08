За вбивство військовослужбовця судитимуть чоловіка з Волині
Сьогодні, 16:22
Військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо раніше судимого військовослужбовця з Волині.
За даними слідства, в квітні 2017 року після опівночі солдат, будучи напідпитку та діючи спільно із співслужбовцем, під час конфлікту із солдатом цієї ж військової частини, наніс йому щонайменше 11 ударів руками і ногами по голові та в різні ділянки тіла, - інформує пресслужба військової прокуратури
Західного регіону України.
Отримані тяжкі тілесні ушкодження потерпілого військовослужбовця виявилися несумісними із життям.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. 7 серпня 2020 року строк запобіжного заходу раніше судимому чоловікові продовжили до 5 жовтня 2020 року.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне управління Національної поліції у Волинській області. За вчинене йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
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За даними слідства, в квітні 2017 року після опівночі солдат, будучи напідпитку та діючи спільно із співслужбовцем, під час конфлікту із солдатом цієї ж військової частини, наніс йому щонайменше 11 ударів руками і ногами по голові та в різні ділянки тіла, - інформує пресслужба військової прокуратури
Західного регіону України.
Отримані тяжкі тілесні ушкодження потерпілого військовослужбовця виявилися несумісними із життям.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. 7 серпня 2020 року строк запобіжного заходу раніше судимому чоловікові продовжили до 5 жовтня 2020 року.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне управління Національної поліції у Волинській області. За вчинене йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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