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Щомісяця на прибирання узбіч від сміття біля «Ягодина» витрачають майже 60 тисяч

Щомісяця на прибирання узбіч від сміття біля «Ягодина» витрачають майже 60 тисяч
40 тонн сміття щомісяця з узбіч дороги від Старовойтово до Ягодина вивозять комунальники.

Про це розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг області Юрій Ришкевич, - інформує Суспільне.

На автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, ближче до міжнародного пункту пропуску на узбіччі – купи сміття.

За ділянку автошляху, що веде до міжнародного пункту пропуску "Ягодин" несе відповідальність Служба автомобільних доріг області. Заступник начальника служби Юрій Ришкевич каже, що на її прибирання, витрачають близько 60-ти тисяч гривень щомісяця.

Цю ділянку дороги прибирають після того, як черга з автомобілів зникає. Зазвичай на це у Служби автомобільних доріг є 2-3 дні, бо у суботу-неділю черга знову утворюється, - каже Юрій Ришкевич. У компетенції служби облаштовувати смітники лише на автобусних зупинках.

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"Щоб уздовж дороги 15 кілометрів встановлювати смітники, такого у нас немає. Навіть не передбачено нашими класифікаторами робіт", - каже посадовець.

Нагадаємо, 10 серпня, на міжнародному пункті пропуску "Ягодин" утворилася черга із 250-ти вантажівок. Далекобійники скаржилися на відсутність умов – туалетів та смітників.

Речник Волинської митниці Віталій Лопошук тоді ситуацію пояснив так: "На території митного поста "Ягодин" є смітники і туалети. Поза постом - ситуацію не контролюємо".

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Теги: Ягодин, сміття, прибирання
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