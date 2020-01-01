У Ковелі відремонтують вулицю, яка веде до пологового будинку

У Ковелі розпочали капітальний ремонт вулиці Вітовського.Переможцем тендеру на виконання цих робіт є ТОВ “Вишків-Брук”, яке запропонувало найвигіднішу ціну – майже 4,5 млн грн, - йдеться на сайті Ковельради.Місто отримало на об'єкт співфінансування з обласного бюджету у розмірі 2,7 млн грн,, решту коштів буде спрямовано з місцевої казни.Понад 400 метрів цієї вулиці, яка веде до пологового будинку, планують полагодити до кінця року. Тут покладуть новий асфальт, а на тротуарах — бруківку.Облаштування мережі водовідведення здійснюють робітники ТОВ “Волиньбудтех”. На це у міському бюджеті передбачили 844 тис. грн.