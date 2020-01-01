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У Ковелі відремонтують вулицю, яка веде до пологового будинку

У Ковелі відремонтують вулицю, яка веде до пологового будинку
У Ковелі розпочали капітальний ремонт вулиці Вітовського.

Переможцем тендеру на виконання цих робіт є ТОВ “Вишків-Брук”, яке запропонувало найвигіднішу ціну – майже 4,5 млн грн, - йдеться на сайті Ковельради.

Місто отримало на об'єкт співфінансування з обласного бюджету у розмірі 2,7 млн грн,, решту коштів буде спрямовано з місцевої казни.

Понад 400 метрів цієї вулиці, яка веде до пологового будинку, планують полагодити до кінця року. Тут покладуть новий асфальт, а на тротуарах — бруківку.

Облаштування мережі водовідведення здійснюють робітники ТОВ “Волиньбудтех”. На це у міському бюджеті передбачили 844 тис. грн.

У Ковелі відремонтують вулицю, яка веде до пологового будинку
У Ковелі відремонтують вулицю, яка веде до пологового будинку

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Теги: Ковель, ремонт, вулиця
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