Вміст алкоголю у 6 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яного 20-річного водія мотоцикла
Сьогодні, 17:47
Луцькі патрульні відсторонили від керування водія мотоцикла, який перебував в стані сп’яніння.
12 серпня близько 1 години, патрулюючи вулицю Володимирську, інспектори помітили мотоцикл Loncin LX200, водій якого рухався без мотошолома, чим порушував правила дорожнього руху, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні зупинили двоколісний транспортний засіб. Під час спілкування з 20-річним кермувальником охоронці правопорядку виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Хлопець погодився пройти огляд на стан сп’яніння, результат - 1.34 проміле, що понад 6 разів перевищував норму.
На водія мотоцикла патрульні винесли постанову за ч.5 ст.121 (Порушення правил користування мотошоломами) та протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Порушника відсторонили від керування. Надалі рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
12 серпня близько 1 години, патрулюючи вулицю Володимирську, інспектори помітили мотоцикл Loncin LX200, водій якого рухався без мотошолома, чим порушував правила дорожнього руху, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні зупинили двоколісний транспортний засіб. Під час спілкування з 20-річним кермувальником охоронці правопорядку виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Хлопець погодився пройти огляд на стан сп’яніння, результат - 1.34 проміле, що понад 6 разів перевищував норму.
На водія мотоцикла патрульні винесли постанову за ч.5 ст.121 (Порушення правил користування мотошоломами) та протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Порушника відсторонили від керування. Надалі рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вміст алкоголю у 6 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яного 20-річного водія мотоцикла
Сьогодні, 17:47
У Ковелі відремонтують вулицю, яка веде до пологового будинку
Сьогодні, 17:15
У «ПортCity» – виставка робіт талановитої художниці*
Сьогодні, 17:08
Молодий волинянин скоїв самогубство
Сьогодні, 16:48