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Вміст алкоголю у 6 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яного 20-річного водія мотоцикла

Вміст алкоголю у 6 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яного 20-річного водія мотоцикла
Луцькі патрульні відсторонили від керування водія мотоцикла, який перебував в стані сп’яніння.

12 серпня близько 1 години, патрулюючи вулицю Володимирську, інспектори помітили мотоцикл Loncin LX200, водій якого рухався без мотошолома, чим порушував правила дорожнього руху, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні зупинили двоколісний транспортний засіб. Під час спілкування з 20-річним кермувальником охоронці правопорядку виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Хлопець погодився пройти огляд на стан сп’яніння, результат - 1.34 проміле, що понад 6 разів перевищував норму.

На водія мотоцикла патрульні винесли постанову за ч.5 ст.121 (Порушення правил користування мотошоломами) та протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Порушника відсторонили від керування. Надалі рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суду.

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Теги: Луцьк, п'яний водій, патрульна поліція
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