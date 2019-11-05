Вміст алкоголю у 6 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яного 20-річного водія мотоцикла





12 серпня близько 1 години, патрулюючи вулицю Володимирську, інспектори помітили мотоцикл Loncin LX200, водій якого рухався без мотошолома, чим порушував правила дорожнього руху,



Патрульні зупинили двоколісний транспортний засіб. Під час спілкування з 20-річним кермувальником охоронці правопорядку виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Хлопець погодився пройти огляд на стан сп’яніння, результат - 1.34 проміле, що понад 6 разів перевищував норму.



На водія мотоцикла патрульні винесли постанову за ч.5 ст.121 (Порушення правил користування мотошоломами) та протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Порушника відсторонили від керування. Надалі рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні відсторонили від керування водія мотоцикла, який перебував в стані сп’яніння.12 серпня близько 1 години, патрулюючи вулицю Володимирську, інспектори помітили мотоцикл Loncin LX200, водій якого рухався без мотошолома, чим порушував правила дорожнього руху, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні зупинили двоколісний транспортний засіб. Під час спілкування з 20-річним кермувальником охоронці правопорядку виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.Хлопець погодився пройти огляд на стан сп’яніння, результат - 1.34 проміле, що понад 6 разів перевищував норму.На водія мотоцикла патрульні винесли постанову за ч.5 ст.121 (Порушення правил користування мотошоломами) та протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Порушника відсторонили від керування. Надалі рішення щодо притягнення до відповідальності прийматиме суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію