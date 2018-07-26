вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська поліція вилучила у молодого чоловіка холодну зброю

Волинська поліція вилучила у молодого чоловіка холодну зброю
30-річний житель одного із сіл Турійського району зберігав при собі багнет-ніж без відповідних документів та намагався продати його жителям сусідніх сіл.

Про це правоохоронцям повідомили небайдужі громадяни, інформує пресслужба Турійського відділеня поліції.

Поліцейські встановили, що багнет-ніж чоловік знайшов у полі, очистивши його від бруду, вирішив продати. Холодну зброю поліцейські вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом від 17 до 68 тисяч гривень або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Турійськ, холодна зброя, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Світязі медики 18 хвилин повертали потопельника до життя
Сьогодні, 22:21
Працівники Луцького хлібокомбінату – 10 місяців без зарплати. ВІДЕО
Сьогодні, 21:51
Волинська поліція вилучила у молодого чоловіка холодну зброю
Сьогодні, 21:39
На території волинського заказника спіймали браконьєрів, які ловили рибу сітками. ФОТО
Сьогодні, 21:16
У Луцьку Ford зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:52
Схожі новини
На Волині знайшли жінку, яка після сварки з донькою пішла в невідомому напрямку На Волині знайшли жінку, яка після сварки з донькою пішла в невідомому напрямку
23 липень, 22:45
Волинянина розшукують за крадіжку Волинянина розшукують за крадіжку
26 липень, 2018, 13:41
Оперативність понад усе: у Турійському районі буде 2 поліцейські станції Оперативність понад усе: у Турійському районі буде 2 поліцейські станції
05 травень, 2018, 11:06
У Ковелі розшукують хлопців, які можуть бути причетні до правопорушення. ФОТО У Ковелі розшукують хлопців, які можуть бути причетні до правопорушення. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Світязі медики 18 хвилин повертали потопельника до життя
Сьогодні, 22:21
 0
Працівники Луцького хлібокомбінату – 10 місяців без зарплати. ВІДЕО
Сьогодні, 21:51
 0
Волинська поліція вилучила у молодого чоловіка холодну зброю
Сьогодні, 21:39
 0
На території волинського заказника спіймали браконьєрів, які ловили рибу сітками. ФОТО
Сьогодні, 21:16
 0
У Луцьку Ford зіткнувся з мотоциклом, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 20:52
 0
Медіа
відео
1/8