Волинська поліція вилучила у молодого чоловіка холодну зброю

30-річний житель одного із сіл Турійського району зберігав при собі багнет-ніж без відповідних документів та намагався продати його жителям сусідніх сіл.Про це правоохоронцям повідомили небайдужі громадяни, інформує пресслужба Турійського відділеня поліції.Поліцейські встановили, що багнет-ніж чоловік знайшов у полі, очистивши його від бруду, вирішив продати. Холодну зброю поліцейські вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом від 17 до 68 тисяч гривень або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.