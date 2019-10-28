У Луцьку хочуть перекласти бруківку на одній з вулиць
Сьогодні, 02:39
До кінця року в місті Луцьку запланували провести поточний ремонт вулиці Богдана Хмельницького.
Відкриті торги 12 серпня оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 28 серпня, а аукціон розпочнеться 31 серпня, - пише ІА "Волинські новини".
Очікувана вартість робіт становить 262 тисячі гривень.
Поточний ремонт вулиці Богдана Хмельницького включатиме демонтаж покриття з бруківки вручну, ремонт оглядових колодязів мереж водопостачання та каналізації з встановленням самонівеляційного люку на установку адаптаційних кілець, улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторів, улаштування основи із щебеню-висівок і пiдстильного шару із висівково-цементної суміші, улаштування брукованих вимощень (зі старої бруківки) із засипанням швів висівково-цементною сумішшю, готування висівково-цементної суміші, перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовою кладкою, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів.
Роботи на вулиці Хмельницького в Луцьку хочуть закінчити до 30 листопада 2020 року. Гарантійний термін збереження об’єкта з початку експлуатації становитиме не менше одного року.
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Відкриті торги 12 серпня оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 28 серпня, а аукціон розпочнеться 31 серпня, - пише ІА "Волинські новини".
Очікувана вартість робіт становить 262 тисячі гривень.
Поточний ремонт вулиці Богдана Хмельницького включатиме демонтаж покриття з бруківки вручну, ремонт оглядових колодязів мереж водопостачання та каналізації з встановленням самонівеляційного люку на установку адаптаційних кілець, улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторів, улаштування основи із щебеню-висівок і пiдстильного шару із висівково-цементної суміші, улаштування брукованих вимощень (зі старої бруківки) із засипанням швів висівково-цементною сумішшю, готування висівково-цементної суміші, перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовою кладкою, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів.
Роботи на вулиці Хмельницького в Луцьку хочуть закінчити до 30 листопада 2020 року. Гарантійний термін збереження об’єкта з початку експлуатації становитиме не менше одного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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