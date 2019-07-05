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На Світязі медики 18 хвилин повертали потопельника до життя

На Світязі медики 18 хвилин повертали потопельника до життя
Завдяки професіоналізму працівників екстреної медичної допомоги за один день на Волині вдалось врятувати два життя.

Про це інформують на сайті Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, 11 серпня в урочищі Гряда на озері Світязь рятувальники доставили на берег потопельника та розпочали проводити реанімаційні заходи, які продовжила бригада ЕМД пункту Шацьк, яка поверталася із попереднього виклику. На 18 хвилині у пацієнта відновилась серцева діяльність та самостійне дихання. Його госпіталізували в стані середньої важкості в Любомльську ЦРЛ.

Того ж дня у Нововолинську бригада ЕМД в приміщенні центру ПМД, куди викликали "швидку", на 12 хвилині проведення серцево-легеневої реанімації відновила ознаки життєдіяльності 89-річної жінки з серцево-судинною патологією. Хвору доставили у стані середньої важкості в Нововолинську ЦМЛ.

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Теги: Світязь, потопельник, рятувальники, медики, реанімація
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