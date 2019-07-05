На Світязі медики 18 хвилин повертали потопельника до життя





Про це інформують на сайті



Так, 11 серпня в урочищі Гряда на озері Світязь рятувальники доставили на берег потопельника та розпочали проводити реанімаційні заходи, які продовжила бригада ЕМД пункту Шацьк, яка поверталася із попереднього виклику. На 18 хвилині у пацієнта відновилась серцева діяльність та самостійне дихання. Його госпіталізували в стані середньої важкості в Любомльську ЦРЛ.



Того ж дня у Нововолинську бригада ЕМД в приміщенні центру ПМД, куди викликали "швидку", на 12 хвилині проведення серцево-легеневої реанімації відновила ознаки життєдіяльності 89-річної жінки з серцево-судинною патологією. Хвору доставили у стані середньої важкості в Нововолинську ЦМЛ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки професіоналізму працівників екстреної медичної допомоги за один день на Волині вдалось врятувати два життя.Про це інформують на сайті Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Так, 11 серпня в урочищі Гряда на озері Світязь рятувальники доставили на берег потопельника та розпочали проводити реанімаційні заходи, які продовжила бригада ЕМД пункту Шацьк, яка поверталася із попереднього виклику. На 18 хвилині у пацієнта відновилась серцева діяльність та самостійне дихання. Його госпіталізували в стані середньої важкості в Любомльську ЦРЛ.Того ж дня у Нововолинську бригада ЕМД в приміщенні центру ПМД, куди викликали "швидку", на 12 хвилині проведення серцево-легеневої реанімації відновила ознаки життєдіяльності 89-річної жінки з серцево-судинною патологією. Хвору доставили у стані середньої важкості в Нововолинську ЦМЛ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію