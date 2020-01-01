З двору луцької багатоповерхівки чоловік викрав ВАЗ та розібрав його на запчастини
Сьогодні, 00:32
В обласному центрі Волині чоловік разом зі спільниками крав автомобілі «ВАЗ» з дворів багатоповерхівок. Раніше судимий крадій потрапив за ґрати на п’ять років.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, з 18 на 19 листопада 2017 року обвинувачений разом зі спільниками зламали замок та викрали автомобіль «ВАЗ 2107». Потім перевезли його у місце, де розібрали на запчастини. Загальна сума завданих потерпілому збитків – 48 тисяч 187 гривень.
Окрім того, 25 листопада ці ж злочинці викрали автомобіль марки «ВАЗ 21063» з двору на вулиці Шота Руставелі, 11, однак їх викрили члени ГФ «Самооборона Волині». Сума збитків – 23 тисяч 349 гривень.
Відзначимо, що обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.
Суд призначив раніше судимому чоловіку покарання у виді п’яти років позбавлення волі.
Зображення ілюстративне
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, з 18 на 19 листопада 2017 року обвинувачений разом зі спільниками зламали замок та викрали автомобіль «ВАЗ 2107». Потім перевезли його у місце, де розібрали на запчастини. Загальна сума завданих потерпілому збитків – 48 тисяч 187 гривень.
Окрім того, 25 листопада ці ж злочинці викрали автомобіль марки «ВАЗ 21063» з двору на вулиці Шота Руставелі, 11, однак їх викрили члени ГФ «Самооборона Волині». Сума збитків – 23 тисяч 349 гривень.
Відзначимо, що обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.
Суд призначив раніше судимому чоловіку покарання у виді п’яти років позбавлення волі.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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