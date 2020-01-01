вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З двору луцької багатоповерхівки чоловік викрав ВАЗ та розібрав його на запчастини

З двору луцької багатоповерхівки чоловік викрав ВАЗ та розібрав його на запчастини
В обласному центрі Волині чоловік разом зі спільниками крав автомобілі «ВАЗ» з дворів багатоповерхівок. Раніше судимий крадій потрапив за ґрати на п’ять років.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Так, з 18 на 19 листопада 2017 року обвинувачений разом зі спільниками зламали замок та викрали автомобіль «ВАЗ 2107». Потім перевезли його у місце, де розібрали на запчастини. Загальна сума завданих потерпілому збитків – 48 тисяч 187 гривень.

Окрім того, 25 листопада ці ж злочинці викрали автомобіль марки «ВАЗ 21063» з двору на вулиці Шота Руставелі, 11, однак їх викрили члени ГФ «Самооборона Волині». Сума збитків – 23 тисяч 349 гривень.

Відзначимо, що обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Суд призначив раніше судимому чоловіку покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодій, ВАЗ, запчастини, крадіжка, суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській громаді успішно сортують сміття
Сьогодні, 01:29
З двору луцької багатоповерхівки чоловік викрав ВАЗ та розібрав його на запчастини
Сьогодні, 00:32
13 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині судили чоловіка, який підпільно виготовляв антисептик
12 серпень, 23:38
В Одеській області зафіксували випадок сибірської виразки
12 серпень, 22:57
Схожі новини
На Волині у чоловіка з кишені витягли 3,4 тисяч злотих На Волині у чоловіка з кишені витягли 3,4 тисяч злотих
27 липень, 06:02
На Волині раніше засуджена жінка обікрала пенсіонерку На Волині раніше засуджена жінка обікрала пенсіонерку
12 липень, 01:23
Мешканця Закарпаття, який обікрав волинянина на понад мільйон гривень, взяли під варту Мешканця Закарпаття, який обікрав волинянина на понад мільйон гривень, взяли під варту
28 травень, 19:21
Волинянин, який вночі побив та обікрав чоловіка, постав перед судом Волинянин, який вночі побив та обікрав чоловіка, постав перед судом
04 травень, 04:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській громаді успішно сортують сміття
Сьогодні, 01:29
 0
З двору луцької багатоповерхівки чоловік викрав ВАЗ та розібрав його на запчастини
Сьогодні, 00:32
 0
13 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині судили чоловіка, який підпільно виготовляв антисептик
12 серпень, 23:38
 0
В Одеській області зафіксували випадок сибірської виразки
12 серпень, 22:57
 0
Медіа
відео
1/8