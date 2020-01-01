В Одеській області зафіксували випадок сибірської виразки





Про це інформує



Під час проведення епідрозслідування встановили, що 3 серпня у хворого підвищилась температура тіла, на гомілці з’явився фурункул, який перейшов у виразку.



За медичною допомогою не звертався. Хворий займається скуповуванням тварин для подальшого перепродажу.



Лише 7 серпня 2020 року хворий звернувся до сімейного лікаря. 11 серпня референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України методом ПЛР виділила ДНК сибірської виразки.



Фахівці обласного лабораторного центру та Держпродспоживслужби вживають необхідних заходів з недопущення поширення захворювання.



Організували медичний нагляд за контактними, проведення повного комплексу протиепідемічних і профілактичних заходів у вогнищі.



Сибірка не передається від людини до людини.



Зараження людини сибіркою виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, під час обробки туш, знятті шкіри і поховання трупів загиблих тварин, при контакті з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин, при вживанні в їжу м'яса хворих тварин, а через укуси кровосисних комах.



Не виключається зараження через ґрунт або предмети, забруднені збудником.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Одеського обласного лабораторного центру надійшло повідомлення про підозру на сибірську виразку.Про це інформує Центр громадського здоров'я Під час проведення епідрозслідування встановили, що 3 серпня у хворого підвищилась температура тіла, на гомілці з’явився фурункул, який перейшов у виразку.За медичною допомогою не звертався. Хворий займається скуповуванням тварин для подальшого перепродажу.Лише 7 серпня 2020 року хворий звернувся до сімейного лікаря. 11 серпня референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України методом ПЛР виділила ДНК сибірської виразки.Фахівці обласного лабораторного центру та Держпродспоживслужби вживають необхідних заходів з недопущення поширення захворювання.Організували медичний нагляд за контактними, проведення повного комплексу протиепідемічних і профілактичних заходів у вогнищі.Сибірка не передається від людини до людини.Зараження людини сибіркою виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, під час обробки туш, знятті шкіри і поховання трупів загиблих тварин, при контакті з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин, при вживанні в їжу м'яса хворих тварин, а через укуси кровосисних комах.Не виключається зараження через ґрунт або предмети, забруднені збудником.

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