На Волині судили чоловіка, який підпільно виготовляв антисептик





Під час суду встановили, що з січня по 20 березня обвинувачений без отримання відповідної ліцензії та проведення обов’язкової атестації виробництва виробляв фальсифіковані лікарські засоби, – передає



Зокрема, будучи колишнім директором ТзВО «СМ-ХІМ», яке здійснює виробництво мила та мийних засобів, обвинувачений отримав доступ до обладнання, за допомогою якого можна виготовити завідомо фальсифікований лікарський засіб «АХД 2000». Тож він придбав необхідні компоненти та виготовляв вказаний препарат.



20 березня правоохоронці провели обшук в складських приміщеннях. Під час обшуку виявили і вилучили завідомо фальсифікований лікарський засіб «АХД 2000», блокноти з чорновими записами стосовно його незаконного виготовлення, комплектувальні та сировину для такого виготовлення.



Згідно із повідомленням ТОВ «Лізофарм Медікал», яке є офіційним виробником в Україні лікарського засобу «АХД 2000», зазначене підприємство не здійснює виробництво продукції за цією адресою.



Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Тож суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.



Відзначимо, що «АХД 2000» – це дезінфікувальний засіб для гігієнічної та хірургічної обробки рук і шкіри, а також для швидкої дезінфекції невеликих поверхонь, некритичних медичних виробів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще у березні на Волині викрили підпільний цех, в якому незаконно виготовляли фальсифікований антисептик та заробляли на цьому в умовах пандемії коронавірусу. Днями Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок винуватцю – два роки умовного покарання.Під час суду встановили, що з січня по 20 березня обвинувачений без отримання відповідної ліцензії та проведення обов’язкової атестації виробництва виробляв фальсифіковані лікарські засоби, – передає ІА Волинські новини Зокрема, будучи колишнім директором ТзВО «СМ-ХІМ», яке здійснює виробництво мила та мийних засобів, обвинувачений отримав доступ до обладнання, за допомогою якого можна виготовити завідомо фальсифікований лікарський засіб «АХД 2000». Тож він придбав необхідні компоненти та виготовляв вказаний препарат.20 березня правоохоронці провели обшук в складських приміщеннях. Під час обшуку виявили і вилучили завідомо фальсифікований лікарський засіб «АХД 2000», блокноти з чорновими записами стосовно його незаконного виготовлення, комплектувальні та сировину для такого виготовлення.Згідно із повідомленням ТОВ «Лізофарм Медікал», яке є офіційним виробником в Україні лікарського засобу «АХД 2000», зазначене підприємство не здійснює виробництво продукції за цією адресою.Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Тож суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.Відзначимо, що «АХД 2000» – це дезінфікувальний засіб для гігієнічної та хірургічної обробки рук і шкіри, а також для швидкої дезінфекції невеликих поверхонь, некритичних медичних виробів.

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