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Підключили першого пацієнта: лікарня на Волині отримала новий апарат штучної вентиляції легень

Підключили першого пацієнта: лікарня на Волині отримала новий апарат штучної вентиляції легень
Минулого тижня до Любомльської лікарні привезли новий сучасний апарат штучної вентиляції легень, який вдалося закупити за кошти, виділені із бюджету Рівненської ОТГ.

Про це інформують на сторінці Любомльського ТМО у facebook.

Вартість апарату ШВЛ становить 800 тисяч гривень. До цього у медичному закладі було п’ять апаратів ШВЛ (один апарат середнього класу та чотири апарати нижчого класу), проте вони, хоч і знаходяться в робочому стані, є морально та фізично застарілі.

Окрім того, один з апаратів ще з 1989 року випуску, а останній апарат ШВЛ придбали у 2012 році.

«Нашій лікарні для порятунку особливо важких пацієнтів, а також хворих на COVID-19 був потрібен апарат вищого класу. Днями ми його й отримали. Цінний він тим, що лікареві треба лише ввести в систему дані пацієнта, а режим вентиляції легень апарат підбирає сам. Також на дисплеї можна в реальному часі бачити, як функціонують легені. Зважаючи на ці дані, лікар може вирівнювати показники, а апарат знову сам підбиратиме необхідні параметри для вентиляції легень», – розповідає завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Любомльської лікарні Олександр Згоранець.

І вже через декілька днів після налаштування апарату його вперше довелося задіяти для порятунку життя одного з пацієнтів лікарні.

Дирекція лікарні та лікарі щиро дякують усім, хто відгукнувся на прохання долучитися до збору коштів на придбання апаратів ШВЛ: Рівненській ОТГ, зокрема, його голові Володимиру Крижуку та депутатам громади, Любомльській, Вишнівській та Головненській ОТГ, підприємцям та небайдужим жителям Любомльщини.

«Кожна гривня, перерахована кожним із вас буде скерована на придбання обладнання для Любомльської лікарні, яке, своєю чергою, врятує не одне людське життя», – запевняє генеральний директор КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради» Володимир Дибель.


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Теги: апарат ШВЛ, Любомльське ТМО
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