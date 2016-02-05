вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як луцька школа готується до нового навчального року в умовах карантину

Показали, як луцька школа готується до нового навчального року в умовах карантину
Директор луцької СЗОШ №1 Андрій Киця розповів Суспільному, що за хороших погодних умов, деякі уроки відбуватимуться на повітрі або в групах.

На уроках діти вчитимуться без масок, на перервах - зобов’язані бути у них, кожен їх купує за свої гроші. Каже: рідким милом, антисептиками школа забезпечена.

Поки що, з його слів, не має безконтактних термометрів і ємностей для антисептика. Згідно з тими інструктивними матеріалами, які є у директора, батьки зможуть довести дитину до дверей, а далі - діти самостійно заходять у школу, одягають маску і заходять до класної кімнати.

Медсестра навчального закладу Юлія Міщук каже, що щодня будуть робити температурний скринінг вчителів та учнів. Якщо у когось з дітей виявлять підвищену температуру під час уроків - хворого помістять до ізолятора. Після цього викликатимуть батьків до школи, а тоді направлятимуть до сімейного лікаря, - каже медсестра.

Вчителька початкових класів Лариса Мартинюк розповідає, що першого вересня готова зустріти 30 першокласників.

"Завдяки тому, що клас великий, тут розставили парти по одному. Таким чином збережеться безпечна дистанція між учнями, приблизно один метр", - каже вчителька.

Мама школярки Наталі Контовська каже, що готова купувати маски та антисептики, щоб був захист.

"Головне, щоб діти ходили в школу, бачили вчительку, сиділи за партами, а не дистанційне навчання", - висловлює свою позицію Наталія Контовська.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, навчання, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як луцька школа готується до нового навчального року в умовах карантину
Сьогодні, 07:30
В Україні планують поновити виробництво вакцин
Сьогодні, 06:41
Лучан просять оцінити проекти розвитку території біля Луцького замку. ФОТО
Сьогодні, 05:15
У Москві поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі
Сьогодні, 04:25
«Коровай-сузір’я»: на Волині ОТГ передала весільний челендж іншій громаді
Сьогодні, 03:43
Схожі новини
Головна освітянка Волині розповіла, чи підуть з вересня діти у школу Головна освітянка Волині розповіла, чи підуть з вересня діти у школу
28 липень, 12:22
В Україні стартують онлайн-уроки: де та як приєднатися до навчання В Україні стартують онлайн-уроки: де та як приєднатися до навчання
02 квітень, 08:12
ДПА скасують, зарплати отримають, ЗНО відбудеться: як карантин вплинув на навчальний рік ДПА скасують, зарплати отримають, ЗНО відбудеться: як карантин вплинув на навчальний рік
26 березень, 23:23
У школах Луцька карантину не буде У школах Луцька карантину не буде
05 лютий, 2016, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як луцька школа готується до нового навчального року в умовах карантину
Сьогодні, 07:30
 0
В Україні планують поновити виробництво вакцин
Сьогодні, 06:41
 0
Лучан просять оцінити проекти розвитку території біля Луцького замку. ФОТО
Сьогодні, 05:15
 0
У Москві поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі
Сьогодні, 04:25
 0
«Коровай-сузір’я»: на Волині ОТГ передала весільний челендж іншій громаді
Сьогодні, 03:43
 0
Медіа
відео
1/8