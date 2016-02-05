Показали, як луцька школа готується до нового навчального року в умовах карантину

Андрій Киця розповів



На уроках діти вчитимуться без масок, на перервах - зобов’язані бути у них, кожен їх купує за свої гроші. Каже: рідким милом, антисептиками школа забезпечена.



Поки що, з його слів, не має безконтактних термометрів і ємностей для антисептика. Згідно з тими інструктивними матеріалами, які є у директора, батьки зможуть довести дитину до дверей, а далі - діти самостійно заходять у школу, одягають маску і заходять до класної кімнати.



Медсестра навчального закладу Юлія Міщук каже, що щодня будуть робити температурний скринінг вчителів та учнів. Якщо у когось з дітей виявлять підвищену температуру під час уроків - хворого помістять до ізолятора. Після цього викликатимуть батьків до школи, а тоді направлятимуть до сімейного лікаря, - каже медсестра.



Вчителька початкових класів Лариса Мартинюк розповідає, що першого вересня готова зустріти 30 першокласників.



"Завдяки тому, що клас великий, тут розставили парти по одному. Таким чином збережеться безпечна дистанція між учнями, приблизно один метр", - каже вчителька.



Мама школярки Наталі Контовська каже, що готова купувати маски та антисептики, щоб був захист.



"Головне, щоб діти ходили в школу, бачили вчительку, сиділи за партами, а не дистанційне навчання", - висловлює свою позицію Наталія Контовська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор луцької СЗОШ №1розповів Суспільному , що за хороших погодних умов, деякі уроки відбуватимуться на повітрі або в групах.На уроках діти вчитимуться без масок, на перервах - зобов’язані бути у них, кожен їх купує за свої гроші. Каже: рідким милом, антисептиками школа забезпечена.Поки що, з його слів, не має безконтактних термометрів і ємностей для антисептика. Згідно з тими інструктивними матеріалами, які є у директора, батьки зможуть довести дитину до дверей, а далі - діти самостійно заходять у школу, одягають маску і заходять до класної кімнати.Медсестра навчального закладукаже, що щодня будуть робити температурний скринінг вчителів та учнів. Якщо у когось з дітей виявлять підвищену температуру під час уроків - хворого помістять до ізолятора. Після цього викликатимуть батьків до школи, а тоді направлятимуть до сімейного лікаря, - каже медсестра.Вчителька початкових класіврозповідає, що першого вересня готова зустріти 30 першокласників."Завдяки тому, що клас великий, тут розставили парти по одному. Таким чином збережеться безпечна дистанція між учнями, приблизно один метр", - каже вчителька.Мама школяркикаже, що готова купувати маски та антисептики, щоб був захист."Головне, щоб діти ходили в школу, бачили вчительку, сиділи за партами, а не дистанційне навчання", - висловлює свою позицію Наталія Контовська.

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