У волинській громаді успішно сортують сміття
Сьогодні, 01:29
Працівники житлово-комунального господарства Прилісненської громади звозять пластик протягом місяця.
Про це пишуть на сайті Прилісненської об'єднаної територіальної громади.
Потім на пресі, який закупила громада і передала підприємству, пакують у квадратні тюки й складують.
У громаді кажуть, що вже мають домовленості із заготівельниками, які будуть приїжджати й самі забирати цю вторинну сировину. Таким чином сміттєзвалище буде вільним від пластику, з'явиться більше місця для інших побутових відходів, які розкладаються швидше.
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Про це пишуть на сайті Прилісненської об'єднаної територіальної громади.
Потім на пресі, який закупила громада і передала підприємству, пакують у квадратні тюки й складують.
У громаді кажуть, що вже мають домовленості із заготівельниками, які будуть приїжджати й самі забирати цю вторинну сировину. Таким чином сміттєзвалище буде вільним від пластику, з'явиться більше місця для інших побутових відходів, які розкладаються швидше.
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