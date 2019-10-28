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У волинській громаді успішно сортують сміття

У волинській громаді успішно сортують сміття
Працівники житлово-комунального господарства Прилісненської громади звозять пластик протягом місяця.

Про це пишуть на сайті Прилісненської об'єднаної територіальної громади.

Потім на пресі, який закупила громада і передала підприємству, пакують у квадратні тюки й складують.

У громаді кажуть, що вже мають домовленості із заготівельниками, які будуть приїжджати й самі забирати цю вторинну сировину. Таким чином сміттєзвалище буде вільним від пластику, з'явиться більше місця для інших побутових відходів, які розкладаються швидше.

У волинській громаді успішно сортують сміття

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Теги: пластик, сміття, Прилісненська громада
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