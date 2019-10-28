У волинській громаді успішно сортують сміття





Про це пишуть на



Потім на пресі, який закупила громада і передала підприємству, пакують у квадратні тюки й складують.



У громаді кажуть, що вже мають домовленості із заготівельниками, які будуть приїжджати й самі забирати цю вторинну сировину. Таким чином сміттєзвалище буде вільним від пластику, з'явиться більше місця для інших побутових відходів, які розкладаються швидше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники житлово-комунального господарства Прилісненської громади звозять пластик протягом місяця.Про це пишуть на сайті Прилісненської об'єднаної територіальної громади.Потім на пресі, який закупила громада і передала підприємству, пакують у квадратні тюки й складують.У громаді кажуть, що вже мають домовленості із заготівельниками, які будуть приїжджати й самі забирати цю вторинну сировину. Таким чином сміттєзвалище буде вільним від пластику, з'явиться більше місця для інших побутових відходів, які розкладаються швидше.

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