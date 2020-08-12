У Москві поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі





Про це повідомляє



До будівлі прийшли близько 400 людей. Вони вишикувалися в ряд з плакатами і палаючими свічками.



Поліція відтіснила учасників акції від будівлі, затримавши не менше десяти осіб. Пізніше люди повернулися до посольства і спорудили навпроти нього меморіал з квітами, плакатами та написом "Жыве Беларусь", викладеним з палаючих свічок.



Поліцейські його розламали та знищили.





Нагадаємо, що у Білорусі триває четвертий день протестів.



Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка.



Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.



12 серпня стало відомо, що декілька ведучих та журналістів Білорусі звільнилися з державних телеканалів через насильство проти демонстрантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 12 серпня в Москві біля посольства Білорусі відбулася третя поспіль акція солідарності росіян з демонстрантами.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "Медуза" До будівлі прийшли близько 400 людей. Вони вишикувалися в ряд з плакатами і палаючими свічками.Поліція відтіснила учасників акції від будівлі, затримавши не менше десяти осіб. Пізніше люди повернулися до посольства і спорудили навпроти нього меморіал з квітами, плакатами та написом "Жыве Беларусь", викладеним з палаючих свічок.Поліцейські його розламали та знищили.Нагадаємо, що у Білорусі триває четвертий день протестів.Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають протиАкції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.12 серпня стало відомо, що декілька ведучих та журналістів Білорусі звільнилися з державних телеканалів через насильство проти демонстрантів.

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