В Україні за добу – 1 592 випадки коронавірусу, з них на Волині – 48





Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.



За добу зафіксували 22 нових летальних випадків. Одужали — 530 осіб.



Загалом в Україні зареєстрували 1992 смертей від COVID-19. Одужали - 45 216 пацієнтів. Зараз хворіють – 37 932.



Наразі коронавірусну хворобу виявили:



Вінницька область — 3086 випадків;

Волинська область — 4471 випадок;

Дніпропетровська область — 1630 випадків;

Донецька область — 1027 випадків;

Житомирська область — 2266 випадків;

Закарпатська область — 6009 випадків;

Запорізька область — 1010 випадків;

Івано-Франківська область — 6177 випадків;

Кіровоградська область — 733 випадки;

м. Київ — 10 002 випадки;

Київська область — 4377 випадків;

Львівська область — 11 474 випадки;

Луганська область — 170 випадків;

Миколаївська область — 755 випадків;

Одеська область — 4572 випадки;

Полтавська область — 516 випадків;

Рівненська область — 7206 випадків;

Сумська область — 754 випадки;

Тернопільська область — 3489 випадків;

Харківська область — 5378 випадків;

Херсонська область — 286 випадків;

Хмельницька область — 1468 випадків;

Чернівецька область — 7110 випадків;

Черкаська область — 1067 випадків;

Чернігівська область — 1107 випадків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 13 серпня лабораторно підтвердили 86 140 випадків COVID-19, із них за добу – 1 592. З них на Волині за добу – 48 випадків.Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.За добу зафіксували 22 нових летальних випадків. Одужали — 530 осіб.Загалом в Україні зареєстрували 1992 смертей від COVID-19. Одужали - 45 216 пацієнтів. Зараз хворіють – 37 932.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 3086 випадків;Волинська область — 4471 випадок;Дніпропетровська область — 1630 випадків;Донецька область — 1027 випадків;Житомирська область — 2266 випадків;Закарпатська область — 6009 випадків;Запорізька область — 1010 випадків;Івано-Франківська область — 6177 випадків;Кіровоградська область — 733 випадки;м. Київ — 10 002 випадки;Київська область — 4377 випадків;Львівська область — 11 474 випадки;Луганська область — 170 випадків;Миколаївська область — 755 випадків;Одеська область — 4572 випадки;Полтавська область — 516 випадків;Рівненська область — 7206 випадків;Сумська область — 754 випадки;Тернопільська область — 3489 випадків;Харківська область — 5378 випадків;Херсонська область — 286 випадків;Хмельницька область — 1468 випадків;Чернівецька область — 7110 випадків;Черкаська область — 1067 випадків;Чернігівська область — 1107 випадків

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