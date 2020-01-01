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В Україні за добу – 1 592 випадки коронавірусу, з них на Волині – 48

В Україні за добу – 1 592 випадки коронавірусу, з них на Волині – 48
В Україні станом на 13 серпня лабораторно підтвердили 86 140 випадків COVID-19, із них за добу – 1 592. З них на Волині за добу – 48 випадків.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За добу зафіксували 22 нових летальних випадків. Одужали — 530 осіб.

Загалом в Україні зареєстрували 1992 смертей від COVID-19. Одужали - 45 216 пацієнтів. Зараз хворіють – 37 932.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Вінницька область — 3086 випадків;
Волинська область — 4471 випадок;
Дніпропетровська область — 1630 випадків;
Донецька область — 1027 випадків;
Житомирська область — 2266 випадків;
Закарпатська область — 6009 випадків;
Запорізька область — 1010 випадків;
Івано-Франківська область — 6177 випадків;
Кіровоградська область — 733 випадки;
м. Київ — 10 002 випадки;
Київська область — 4377 випадків;
Львівська область — 11 474 випадки;
Луганська область — 170 випадків;
Миколаївська область — 755 випадків;
Одеська область — 4572 випадки;
Полтавська область — 516 випадків;
Рівненська область — 7206 випадків;
Сумська область — 754 випадки;
Тернопільська область — 3489 випадків;
Харківська область — 5378 випадків;
Херсонська область — 286 випадків;
Хмельницька область — 1468 випадків;
Чернівецька область — 7110 випадків;
Черкаська область — 1067 випадків;
Чернігівська область — 1107 випадків

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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