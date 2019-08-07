вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждав мотоцикліст. ФОТО

Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждав мотоцикліст. ФОТО
Стали відомі деталі аварії у Луцьку за участі легковика Ford Focus і мотоцикліста.

Нагадаємо, що автопригода трапилася ввечері 12 серпня на проспекті Перемоги, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом легковика перебував 34-річний лучанин. Водій допустив зіткнення із мотоциклом Geon, під керуванням 22-річного місцевого жителя, котрий рухався у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди керманич двоколісного отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги постраждалого відпустили додому.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.

Триває слідство.

Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждав мотоцикліст. ФОТО
Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждав мотоцикліст. ФОТО
Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждав мотоцикліст. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Перемоги, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Водій мотоцикла був п'яний і це вже третій рад за цей рік їздив без прав і документів на ТЗ.
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Одна смерть і 48 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 серпня
Сьогодні, 09:59
У селищі на Волині посеред ночі загорівся житловий будинок
Сьогодні, 09:51
Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждав мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 09:36
В Україні за добу – 1 592 випадки коронавірусу, з них на Волині – 48
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 13 серпня
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО
02 червень, 13:56
На Перемоги у Луцьку автівка збила жінку. ФОТО На Перемоги у Луцьку автівка збила жінку. ФОТО
01 червень, 14:48
У Луцьку бус в'їхав у BMW. ФОТО У Луцьку бус в'їхав у BMW. ФОТО
21 травень, 15:39
У Луцьку зіткнулись два Mercedes. ФОТО У Луцьку зіткнулись два Mercedes. ФОТО
07 серпень, 2019, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водії-порушники хотіли відкупитись від патрульних доларами та гривнями
Сьогодні, 10:40
 0
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні, 10:20
 0
Одна смерть і 48 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 серпня
Сьогодні, 09:59
 0
У селищі на Волині посеред ночі загорівся житловий будинок
Сьогодні, 09:51
 0
Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждав мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8