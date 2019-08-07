Подробиці аварії у Луцьку, у якій постраждав мотоцикліст. ФОТО





Нагадаємо, що



За кермом легковика перебував 34-річний лучанин. Водій допустив зіткнення із мотоциклом Geon, під керуванням 22-річного місцевого жителя, котрий рухався у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди керманич двоколісного отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги постраждалого відпустили додому.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.



Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі аварії у Луцьку за участі легковика Ford Focus і мотоцикліста.Нагадаємо, що автопригода трапилася ввечері 12 серпня на проспекті Перемоги , - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом легковика перебував 34-річний лучанин. Водій допустив зіткнення із мотоциклом Geon, під керуванням 22-річного місцевого жителя, котрий рухався у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди керманич двоколісного отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги постраждалого відпустили додому.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.Триває слідство.

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