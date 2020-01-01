У селищі на Волині посеред ночі загорівся житловий будинок
Сьогодні, 09:51
В селі Омельне Ківерцівського району горіла господарська дерев’яна будівля.
Пожежа трапилась 12 серпня о 02:35 на вулиці Незалежності, - ДСНС у Волинській області.
Пожежу локалізували о 03:15, а ліквідували о 03:34. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Також 12 серпня о 23:59 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку оббитого пластиковою вагонкою на вулиці Уласа Самчука, що в селищі Луків Турійського району.
Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 00:45, а ліквідували о 01:24.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Пожежа трапилась 12 серпня о 02:35 на вулиці Незалежності, - ДСНС у Волинській області.
Пожежу локалізували о 03:15, а ліквідували о 03:34. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Також 12 серпня о 23:59 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку оббитого пластиковою вагонкою на вулиці Уласа Самчука, що в селищі Луків Турійського району.
Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 00:45, а ліквідували о 01:24.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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