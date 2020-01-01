У селищі на Волині посеред ночі загорівся житловий будинок





Пожежа трапилась 12 серпня о 02:35 на вулиці Незалежності, - ДСНС у Волинській області.



Пожежу локалізували о 03:15, а ліквідували о 03:34. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



Також 12 серпня о 23:59 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку оббитого пластиковою вагонкою на вулиці Уласа Самчука, що в селищі Луків Турійського району.



Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 00:45, а ліквідували о 01:24.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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