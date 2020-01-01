Одна смерть і 48 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 48 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 29 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Маневицький район).Нові випадки виявили: м. Луцьк – 19, Луцький район – 11, м.Нововолинськ – 3, Любомльський район – 3, Ківерцівський район – 2, Маневицький район – 2, Локачинський район – 2, Волинський район – 1, Горохівський район – 1, Камінь – Каширський район – 1, Ковельський район – 1, Любешівський район – 1, Ратнівський район – 1, - інформують у Волинській ОДА.Загалом станом на 13 серпня в області зареєстрували 4471 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3289 осіб, з них 219 дітей та 461 медичний працівник. 96 випадків хвороби завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1123 випадки, в т.ч. 23 летальних;• Луцький район – 452 випадки, в т.ч. 4 летальних;• Ковельський район – 424 випадки, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 479 випадків, в т.ч. 11 летальних;• Камінь-Каширський район – 254 випадки, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 193 випадки, в т.ч. 7 летальних;• Володимир-Волинський район – 292 випадки, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 269 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Іваничівський район – 81 випадок;• Горохівський район – 204 випадки, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 192 випадки, в тому числі 6 летальних;• Любешівський район – 156 випадків, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 90 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любомльський район – 65 випадків;• Рожищенський район – 56 випадків, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 55 випадків, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 53 випадки;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 25 851 особу. В тому числі за останню добу обстежено 607 осіб.