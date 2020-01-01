На Донбасі загинув український військовий





Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ" на своїй сторінці у facebook.



"Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення несумісне з життям помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил",-



Зазначають, що обставини та причини смерті з’ясовують.

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