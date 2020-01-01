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На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий
Військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання через необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ" на своїй сторінці у facebook.

"Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення несумісне з життям помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил",-

Зазначають, що обставини та причини смерті з’ясовують.

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Теги: Донбас, військовий, смерть
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