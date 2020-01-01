На Кіровоградщині зіткнулися рейсові автобуси: є загиблі і багато травмованих. ФОТО





Як повідомили



"ДТП трапилася 13 серпня, приблизно о 3-й годині, на території Благовіщенського району. Попередньо встановлено, що автобус Mitsubishi зіткнувся з автобусом Setra, який рухався в попутному напрямку. На момент аварії в одному транспортному засобі перебувало 39 пасажирів, а в другому – 22. Унаслідок ДТП загинув житель Івано-Франківської області, а також жінка – її дані встановлюються. Крім того, постраждали 12 пасажирів", – розповіли у пресслужбі.



У поліції уточнили, що водія Mitsubishi затримали в порядку статті 208 КПК України.



Дані про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Благовіщенському районі Кіровоградської області на автодорозі Київ-Одеса внаслідок зіткнення двох рейсових автобусів загинуло двоє осіб, ще 12 – травмовано.Як повідомили OBOZREVATEL у відділі комунікації поліції області, зіткнулися автобуси, які рухалися в попутному напрямку."ДТП трапилася 13 серпня, приблизно о 3-й годині, на території Благовіщенського району. Попередньо встановлено, що автобус Mitsubishi зіткнувся з автобусом Setra, який рухався в попутному напрямку. На момент аварії в одному транспортному засобі перебувало 39 пасажирів, а в другому – 22. Унаслідок ДТП загинув житель Івано-Франківської області, а також жінка – її дані встановлюються. Крім того, постраждали 12 пасажирів", – розповіли у пресслужбі.У поліції уточнили, що водія Mitsubishi затримали в порядку статті 208 КПК України.Дані про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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