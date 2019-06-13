Кращі митці Волині отримають обласні іменні премії

Вісім волинських митців, представників культури та мистецтва отримають іменні області премії з нагоди Дня Незалежності України.Днями відбулося засідання конкурсного комітету під керівництвом начальника управління культури, з питань релігії та національностей облдержадміністрації Ольги Чубари, - інформують у Волинській ОДА.Варто наголосити, що обласні мистецькі премії присуджуються щороку до Дня Незалежності України. Ці нагороди є найбільш престижними відзнаками обласної державної адміністрації для людей мистецтва. Визначення лауреатів відбувається у два конкурсні тури, серед значної кількості претендентів перемогу здобувають найбільш достойні. А це - як окремі особи, так і творчі колективи - всього за попередні роки дипломами та грошовими винагородами відзначено 165 лауреатів.Прийом документів на здобуття обласних іменних премій в галузі літератури, культури і мистецтва розпочався в квітні цього року та тривав до 1 червня. Загалом на адресу комітету в 2020 році надійшло 17 подань від громадських організацій, творчих спілок, закладів культури і мистецтва області.Список претендентів на здобуття обласних іменних премій в галузі літератури, культури і мистецтва був оприлюднений на сторінці управління культури, з питань релігій та національностей офіційного сайту обласної державної адміністрації для публічного ознайомлення громадськості.За результатами відкритого обговорення на адресу Комітету надійшло 25 відгуків та рекомендацій щодо претендентів від громадських діячів та організацій.Відтак, відповідно до рішення комітету з присудження обласних іменних премій в галузі літератури, культури і мистецтва обласні іменні премії 2020 року присуджено:– у номінації імені Агатангела Кримського –, артистці розмовного жанру, режисерові-постановнику Волинської обласної філармонії, за реалізацію музично-просвітницьких та патріотичних творчих проєктів, багатий досвід концертної діяльності, як артистки розмовного жанру, активну участь у культурно-мистецьких заходах, що відбуваються на Волині;– у номінації імені Йова Кондзелевича –, художникові, членові Національної спілки художників України, заслуженому художникові України, за високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у мистецьке життя Волині, активну організаційно-виставкову діяльність;– у номінації імені Миколи Куделі –, краєзнавцеві, кампанологові, за вагомі досягнення у проведенні просвітницької, пошукової, краєзнавчої роботи, у дослідженні та популяризації досягнень національної культури, зокрема дзвонового мистецтва на Волині, проведення виставок, фестивалів, конференцій, видання книги «Дзвони: повернення до витоків» (2019);– у номінації імені Ігоря Стравінського –, солістці-вокалістці академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії, за активну участь у музичних фестивалях «Стравінський та Україна», багаторічну концертну діяльність, високий професіоналізм, вагомий внесок у збагачення музичного життя краю та популяризацію творчості Ігоря Стравінського;– у номінації імені Степана Кривенького – народному аматорському фольклорному колективу «Криниця» будинку культури с. Видерта Камінь-Каширського району (керівник – Валентина Зубач), за розвиток та збереження народних звичаїв та обрядів, пісенних традицій рідного краю, активну творчу діяльність, високу виконавську майстерність;– у номінації імені Олександра Цинкаловського –члену Національної спілки краєзнавців України, доцентові Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, за участь у створенні і розвитку Музею етнографії Волині та Полісся Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, участь в етнографічних експедиціях МНС України та цикл публікацій з етнографії Волині та Полісся;– у номінації імені В’ячеслава Хурсенка –, завідувачеві сектору музично-хорового мистецтва та мистецьких шкіл Обласного науково-методичного центру культури, за вагомі досягнення в композиторській та поетично-пісенній творчості, значний внесок у розвиток аматорського вокально-хорового мистецтва області;– у номінації імені Миколи Царенка –, директорові-художньому керівнику Волинського академічного обласного театру ляльок, заслуженому діячеві мистецтв України, за вагомий внесок у розбудову галузі культури, розвиток театрального мистецтва, утвердження позитивного іміджу України у світі.