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Консул шукає затриманих українців у білоруських СІЗО

Консул шукає затриманих українців у білоруських СІЗО
Білорусь не надала українському Міністерству закордонних справ жодної інформації стосовно місця перебування трьох затриманих громадян України.

Наразі український консул об'їжджає СІЗО у пошуках членів громадської правозахисної організації "Восток SOS" Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва, а також Оксани Альошиної, - пише Суспільне.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 13 серпня, проти українців відкрили кримінальну справу за 293 статтею Кримінального кодексу Республіки Білорусь про "масові заворушення", яка передбачає від 3 до 8 років ув'язнення. Крім того, вчора, 12 серпня, у помешканні українців у Мінську провели обшуки, зокрема вилучили ноутбук Рєуцького та паспорт Васильєва.

За словами Кулеби, консул відвідав два найбільших місця для утримання, але не знайшов там українців. Офіційні органи влади не повідомляють про перебування громадян. Наразі консул продовжує їздити по місцях утримання.

Також міністр зазначив, що посол України мав розмову з міністром закордонних справ Білорусі щодо цього питання. МЗС вимагає назвати причини затримання та місця перебування Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва та Оксани Альошиної, яку теж 12 серпня затримали у Мінську.

Міністерство закордонних справ також рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Білорусі, оскільки в країні з 9 серпня тривають протести після виборів президента республіки.

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Теги: Білорусь, затримання, українці
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