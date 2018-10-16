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У Ковелі маршрутка збила велосипедиста

У Ковелі маршрутка збила велосипедиста
У Ковелі на вулиці Володимирській трапилась ДТП за участю велосипедиста та маршрутки.

Про це йдеться на сторінці "Ковель Онлайн" у facebook.

Як повідомляють свідки, автопригода трапилась 13 серпня о 8:30 ранку за участі маршрутки №33 та велосипедиста, якого госпіталізували у лікарню.

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Теги: Ковель, маршрутка, аварія
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