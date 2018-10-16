У Ковелі маршрутка збила велосипедиста





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Як повідомляють свідки, автопригода трапилась 13 серпня о 8:30 ранку за участі маршрутки №33 та велосипедиста, якого госпіталізували у лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Володимирській трапилась ДТП за участю велосипедиста та маршрутки.Про це йдеться на сторінці "Ковель Онлайн" у facebook.Як повідомляють свідки, автопригода трапилась 13 серпня о 8:30 ранку за участі маршрутки №33 та велосипедиста, якого госпіталізували у лікарню.

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